В Саудовской Аравии объявили выходной, чтобы отпраздновать победу сборной над аргентинцами

После победы сборной Саудовской Аравии над Аргентиной на чемпионате мира по футболу в Катаре король страны Мухаммед бин Салман объявил 23 ноября национальным выходным, чтобы жители могли отпраздновать историческое событие, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

В результате сборная Аргентины с нулём очков заняла последнее — четвёртое место турнирной таблицы группы С, а сборная саудовской Аравии - возглавила её с тремя очками.

"Это первая неевропейская команда, обыгравшая Аргентину на чемпионате мира, после Камеруна в 1990 году", - уточняет издание.

Впрочем, надежда у Аргентины ещё есть — 42 года назад игроки сборной этой страны смогли выйти в финал чемпионата мира после поражения во время группового этапа.