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  • В Саудовской Аравии объявили выходной, чтобы отпраздновать победу сборной над аргентинцами
bbc.com Сегодня, 08:38
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Сегодня, 08:38
157
Фото: bbc.com

В Саудовской Аравии объявили выходной, чтобы отпраздновать победу сборной над аргентинцами

После победы сборной Саудовской Аравии над Аргентиной на чемпионате мира по футболу в Катаре король страны Мухаммед бин Салман объявил 23 ноября национальным выходным, чтобы жители могли отпраздновать историческое событие, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

В результате сборная Аргентины с нулём очков заняла последнее — четвёртое место турнирной таблицы группы С, а сборная саудовской Аравии - возглавила её с тремя очками.

"Это первая неевропейская команда, обыгравшая Аргентину на чемпионате мира, после Камеруна в 1990 году", - уточняет издание.

Впрочем, надежда у Аргентины ещё есть — 42 года назад игроки сборной этой страны смогли выйти в финал чемпионата мира после поражения во время группового этапа.

Нынешний проигрыш аргентинской сборной, возможно, — одна из самых больших неожиданностей в истории чемпионатов мира. Похожие ситуации были в 1950 году, когда Англия проиграла сборной США, и в 1982-м, когда Алжир выиграл у сборной Западной Германии.

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#чемпионат мира #футбол #праздники #Саудовская Аравия
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:38
157
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