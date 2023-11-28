Приговор участникам "Народного совета трудящихся" вынесли в Петропавловске
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Петропавловский городской суд вынес приговор четверым участникам "Народного совета трудящихся", которые на собрании в марте провозгласили отказ от "корпорации Казахстан" и её "агентов" и изъявили желание вернуться к "конституционному строю КазССР", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
На скамье подсудимых из 19 членов совета оказались четверо. Им предъявлено обвинение в сепаратизме. Все они - граждане Казахстана и жители Петропавловска.
Имя одного из них известно по предыдущим публикациям в СМИ — Вячеслав Зудерман. Он единственный из подсудимых, кто в ходе судебного разбирательства разрешил называть в прессе свои анкетные данные. С ним три женщины – 40-летняя Елена Болдырева, 52-летняя Мадина Капарова и 37-летняя Ольга Бережнова.
Организатора "Народного совета" Вячеслава Зудермана суд приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии средней безопасности. Активисткам-участницам суд назначил по семь лет лишения свободы.
Напомним, Зудермана, Болдыреву и Капарову взяли под стражу ещё весной. В действиях этих участников "совета" эксперты усмотрели признаки сепаратизма и пропаганды подрыва безопасности государства.
В отношении Бережновой суд в качестве меры пресечения назначил содержание под домашним арестом, её взяли под стражу в зале суда. В отношении остальных членов совета шла проверка.
Приговор не вступил в законную силу. Подсудимые намерены подавать жалобу в апелляционную инстанцию.
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