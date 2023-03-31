КНБ начал расследование по факту создания в Петропавловске "Народного совета трудящихся"

Департамент КНБ по Северо-Казахстанской области начал досудебное расследование по факту размещения в соцсетях видеоролика о создании "Народного совета трудящихся города Петропавловск", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генпрокуратуру.

Расследование ведут по части 2 статьи 180 УК РК - "Пропаганда сепаратизма в группе лиц с использованием СМИ".

"30 марта образована межведомственная следственно-оперативная группа из следователей ДКНБ и ДП области. По делу назначены процессуальные прокуроры. В рамках досудебного расследования проводятся оперативно-следственные мероприятия, в том числе обыски и выемки, а также назначены соответствующие судебные экспертизы", - уточнили в Генпрокуратуре.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.

Ход расследования находится на контроле Генеральной прокуратуры.