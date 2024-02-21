Прием заявок на участие в мартовском ЕНТ анонсировали в Казахстане

Министерство просвещения РК анонсировало старт приема заявлений для участия в мартовском Едином национальном тестировании, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметили в Минпросвете, подать заявление для участия в мартовском ЕНТ можно будет с 27 февраля до 10 марта. Зарегистрироваться можно будет на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz или через приложение UTO. Само тестирование будет проходить на протяжение всего марта.

В министерстве напомнили, что сдать ЕНТ в марте могут те, кто условно был зачислен в вуз по очной форме обучения на платной основе, выпускники школ прошлых лет и колледжей, а также одиннадцатиклассники для зачисления в вуз на платной основе (по желанию).

Отмечается, что при регистрации на ЕНТ тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения экзамена.

Напомним, "январское" ЕНТ, которое завершилось 10 февраля, сдали около 134 тысяч человек. Из них 76,4% абитуриентов сдали на казахском языке, 23,5% – на русском, 83 человека – на английском языке. Пороговый балл набрали около 77,5% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 69 баллов. Максимальный балл – 137. Всего 72 абитуриента набрали более 130 баллов.