Итоги январского ЕНТ подвели в Миннауки

Около 134 тысяч человек сдали январское ЕНТ в Казахстане. Пороговый балл набрали около 77,5 процента абитуриентов, передаёт BaigeNews.kz.

76,4 процента абитуриентов сдали экзамен на казахском языке, 23,5 процента – на русском, 83 человека – на английском.

Средний балл составил 69, максимальный – 137.

Всего 72 абитуриента набрали более 130 баллов.

"По итогам январского ЕНТ-2024 абитуриенты показали наилучший уровень подготовки по предмету "Грамотность чтения", в среднем, доля освоения составляет 78 процентов. Учащиеся, выбравшие "Физику", дали правильные ответы только на 33 процента вопросов. Самой сложной темой оказалась "Элементы теории относительности", - сообщили в Национальном центре тестирования.

За период проведения ЕНТ выявлено 157 нарушений правил. В том числе, возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов,

шпаргалок и других запрещённых предметов лишились 107 абитуриентов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий удалены

50 человек, их результаты также аннулированы. Подставных лиц не выявлено.