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Lauren DeCicca / Getty Images Сегодня, 19:30
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Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Приедет ли Папа Римский в Казахстан

В СМИ появилась информация о том, что Папа Римский Франциск, возможно, не сможет прилететь в Нур-Султан на VII Съезда лидеров мировых религий. Однако официальный представитель мероприятия это сообщение опровергла, передаёт BaigeNews.kz.

В интервью CNN Portugal Папа Римский заявил, что на отмене визита настаивают медики из-за того, что у Понтифика болит колено и он не может долго стоять. 

Официальный представитель VII Съезда лидеров мировых религий Назым Жангазинова сообщила, что визит Папы Римского не отменялся. Все остаётся в силе.

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#Папа Римский #Съезд мировых религий
Сегодня, 19:30
228
Журналист

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