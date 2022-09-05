Приедет ли Папа Римский в Казахстан

Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

В СМИ появилась информация о том, что Папа Римский Франциск, возможно, не сможет прилететь в Нур-Султан на VII Съезда лидеров мировых религий. Однако официальный представитель мероприятия это сообщение опровергла, передаёт BaigeNews.kz.

В интервью CNN Portugal Папа Римский заявил, что на отмене визита настаивают медики из-за того, что у Понтифика болит колено и он не может долго стоять.

Официальный представитель VII Съезда лидеров мировых религий Назым Жангазинова сообщила, что визит Папы Римского не отменялся. Все остаётся в силе.