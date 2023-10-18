Причину ускорения времени с возрастом назвали психологи

Причину того, почему с возрастом время для людей начинает идти быстрее, выяснили учёные из Мичиганского университета США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Согласно их теории, иллюзия связана с меньшим количеством ярких и запоминающихся событий в жизни.

Профессор психологии Синди Люстиг пояснила, что у взрослых людей жизнь, как правило, строится вокруг рутинных дел. В ней происходит меньше крупных знаковых событий, которые воспринимаются как вехи различных жизненных эпох.

В детстве у человека значительно меньше жизненного опыта. Так, для пятилетнего малыша один год – это 20% жизни, и этот временной отрезок наполнен впечатлениями по мере того, как ребёнок открывает для себя окружающий мир. Но для 50-летнего человека год – это всего 2% жизни, и ярких переживаний в нём гораздо меньше.

Психологи пояснили, что человеческий мозг комбинирует похожие дни и недели. Из-за этого возникает ощущение, что всё сливается воедино.

Это не единственное объяснение феномена ускоряющегося времени. Другое исследование показало, что он может быть связан со старением мозга. В раннем возрасте мозг способен обрабатывать большое количество информации, поэтому дни кажутся длиннее. По мере старения скорость обработки данных снижается, из-за чего восприятие жизненного опыта может искажаться. Мозг фиксирует меньше образов, и человеку начинает казаться, что события происходят быстрее,