Причиной пожара на Медеу стал человеческий фактор

Фото: ДЧС Алматы

Причиной горного пожара в Иле-Алатауском национальном парке стал человеческий фактор. Об этом сообщил аким Медеуского района Алматы Еркебулан Уразалин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Возгорание в урочище Медеу выше селезащитной плотины произошло накануне. Во время тушения пожара погиб 30-летний пожарный Арслан Курманбеков. На него упало горящее сухое дерево. Ещё один спасатель получил травму руки.

"Вчера предварительно в 23:00 произошло возгорание. Причины сейчас выясняются, но это человеческий фактор. Были замечены двое молодых людей. Они покинули место происшествия. Сейчас поиском этих людей мы занимаемся совместно с полицией. Поручение соответствующее дано", — рассказал аким Медеуского района Алматы Еркебулан Уразалин.

Из-за ветра пожар почти мгновенно охватил площадь в восемь тысяч квадратных метров. Борьба с огнём усугублялась сложным рельефом местности, сильным ветром, высокой сухой травой, большим количеством валежника. Сейчас пожар удалось локализовать, тушение продолжается с помощью вертолётов "Казавиаспас". В общей сложности в тушении принимают участие более сотни пожарных и работников нацпарка. Используются 15 спецавтомобилей.

"Пожар очень сложный. Тушение пожара осложнено тем, что ветер постоянно меняется. Во-вторых, склон горы имеет угол порядка 70-ти градусов, то есть передвижение крайне ограничено, также очагов много. Личный состав не в состоянии обеспечить тушение всех очагов, поэтому было принято решение привлечь авиационную технику в количестве трёх единиц", — говорит заместитель начальника службы пожаротушения ДЧС Алматы Владимир Кравцов.