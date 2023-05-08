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Пожар на Медеу удалось локализовать спустя 18 часов
В Алматы продолжают тушить пожар на горных склонах в районе Медеу. Его удалось локализовать к 17:53 8 мая, то есть спустя 18 часов борьбы с огнём. Тушение продолжается с помощью вертолётов "Казавиаспас", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Алматы.
Напомним, сообщение о пожаре поступило 7 мая в 23:52 часов в Медеуском районе, филиале Иле-Алатауского государственного национального природного парка, на территории малого Алматинского лесничества.
На склоне горы загорелись сухая трава и валежник. На место происшествия отправились 59 человек личного состава и 15 единиц техники ДЧС Алматы, а также оперативная группа нацпарка.
Тушение пожара осложнялось сложным рельефом местности, сильным ветром, высокой сухой травой, большим количеством валежника.
Ночью при исполнении служебного долга, во время тушения пожара на склоне горы, погиб сотрудник Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматы, старший пожарный-спасатель ПЧ-7 сержант гражданской защиты Арслан Курманбеков. На мужчину упал горящий ствол дерева.
Также получил травму руки ещё один сотрудник противопожарной службы — командир отделения специализированного отряда, старший сержант гражданской защиты Ерик Окасов.
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Пожар продолжают тушить.
"В ликвидации загорания задействованы сотрудники ГНПП "Иле Алатау" - 42 человека и 32 человека личного состава, 5 единиц техники ДЧС Алматы, а также два вертолёта Казавиаспаса Ми-171, Ми-8 с водно-сливным устройством", — сообщили в ДЧС.
Предварительная площадь пожара составляет три гектара.
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