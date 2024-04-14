Причиной массовой гибели сайгаков в ЗКО мог стать дрон

Специалисты расследуют массовую гибель сайгаков в ЗКО. По одной из версий, животных напугал дрон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Уральскую неделю".

13 апреля жители посёлка Муратсай в Бокейординском районе сообщили о массовой гибели сайгаков. Сотни мёртвых животных обнаружены в местном водоеме. Очевидцы утверждают, что погибло порядка двух тысяч сайгаков.

На место прибыли сотрудники РГП "Охотзоопром". Они вытаскивают туши животных, занимаются их утилизацией.

Специалисты предполагают, что часть сайгаков, сильно ослабевших после зимы, не смогла выбраться на берег и утонула.

Но есть ещё одна версия — дрон, которым сотрудники "Охотзоопрома" проводили съёмку сверху, спугнул стало сайгаков. Испуганные животные массово стали переправляться через водоем и часть из них была задавлена и потонула в воде.