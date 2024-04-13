Сотни мёртвых сайгаков сняли на видео в ЗКО

Жители села Муратсай Бокейординского района ЗКО обеспокоены тем, что недалеко от посёлка лежат сотни туш сайгаков. Трупы животных оказались и в местном водоёме, где на водопой приходит домашний скот. Люди сетуют, что туши могут стать источником инфекций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

"Вот оно богатство Казахстана, заполнило водохранилище. Не себе, не людям. Их вчера не было, это только за сегодня столько животных. Наверное, они заполнят водоём. Приезжайте на бесплатную сайгу", – говорит автор ролика.

В акимате Бокейординского района сообщили, что в курсе сложившейся ситуации. Сегодня на место были направлены представители местного исполнительного органа.

"Ежегодно в весеннее время сайгаки мигрируют с территории нашего района в Жанибекский район. Там у них проходит окот. Вчера как раз они перебегали через село Муратсай и водохранилище Муратсай. Многих животных затоптали, некоторые утонули. Сейчас мы будем подсчитывать павших животных. Далее совместно с Охотзоопром, санврачами и ветврачами будем ликвидировать туши. Водоем так же будет очищен. После чего специалисты будут брать пробы почвы и воды", – сообщили в районном акимате.

По предварительным подсчетам, погибли около тысячи сайгаков.