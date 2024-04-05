Президенты Казахстана и Узбекистана обсудили перспективы взаимодействия в форматах С5+

В ходе переговоров главы Казахстана и Узбекистана уделили особое внимание вопросам обеспечения стабильности и безопасности в Центрально-азиатском регионе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В этом ключе президенты обсудили ход подготовки к очередной 6-ой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, а также перспективы взаимодействия в форматах С5+.

В контексте укрепления взаимодействия в регионе лидеры двух стран приветствовали инициативы создания Совместного предприятия между железнодорожными администрациями Казахстана и Узбекистана, предоставления на взаимовыгодной основе грузовых терминалов на казахско-китайской границе и в Узбекистане для организации грузоперевозок по маршруту Китай-Казахстан-Узбекистан.

Проект будет способствовать наращиванию двусторонней торговли, увеличению объемов транспортировки товаров, а также создаст благоприятные условия для наращивания грузоперевозок в южном направлении.

Совместное предприятие будет задействовано в развитии Трансафганского маршрута.