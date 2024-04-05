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Президенты Казахстана и Узбекистана обсудили перспективы взаимодействия в форматах С5+

Сегодня, 18:36
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akorda.kz Сегодня, 18:36
Сегодня, 18:36
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Фото: akorda.kz

В ходе переговоров главы Казахстана и Узбекистана уделили особое внимание вопросам обеспечения стабильности и безопасности в Центрально-азиатском регионе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В этом ключе президенты обсудили ход подготовки к очередной 6-ой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, а также перспективы взаимодействия в форматах С5+.

В контексте укрепления взаимодействия в регионе лидеры двух стран приветствовали инициативы создания Совместного предприятия между железнодорожными администрациями Казахстана и Узбекистана, предоставления на взаимовыгодной основе грузовых терминалов на казахско-китайской границе и в Узбекистане для организации грузоперевозок по маршруту Китай-Казахстан-Узбекистан. 

Проект будет способствовать наращиванию двусторонней торговли, увеличению объемов транспортировки товаров, а также создаст благоприятные условия для наращивания грузоперевозок в южном направлении.

Совместное предприятие будет задействовано в развитии Трансафганского маршрута.

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