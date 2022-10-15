open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Президенты Казахстана и Туркменистана подпишут значимые документы
t.me/bort_01 Сегодня, 09:36
274
Фото: t.me/bort_01

Президенты Казахстана и Туркменистана подпишут значимые документы

Сегодня начнется первый государственный визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegam-канал Борт №1.

Отмечается, что в рамках визита планируется проведение переговоров Касым-Жомарта Токаева и Сердара Бердымухамедова, а также подписание значимых двусторонних документов.

Напомним, Сердар Бердымухамедов 14 октября прибыл в Астану, где принял участие в заседании Совета глав государств СНГ и саммите "Россия - Центральная Азия".

Отметим, визит президента Туркменистана проходит в год 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#международные отношения
Сегодня, 09:36
274
Поделитесь:
Наверх