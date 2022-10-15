Президенты Казахстана и Туркменистана подпишут значимые документы

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Сегодня начнется первый государственный визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegam-канал Борт №1.

Отмечается, что в рамках визита планируется проведение переговоров Касым-Жомарта Токаева и Сердара Бердымухамедова, а также подписание значимых двусторонних документов.

Напомним, Сердар Бердымухамедов 14 октября прибыл в Астану, где принял участие в заседании Совета глав государств СНГ и саммите "Россия - Центральная Азия".

Отметим, визит президента Туркменистана проходит в год 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.