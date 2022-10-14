open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


KZgovernment Сегодня, 10:30
538
Фото: KZgovernment

В Астану прилетел президент Туркменистана

Это его первый визит в столицу Казахстана

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов встретил в аэропорту Астаны Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, прибывшего с первым государственным визитом в Казахстан,  сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал правительства РК.

Ожидается, что в ходе визита президенты Казахстана и Туркменистана Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов обсудят широкий спектр вопросов взаимодействия, а также актуальные вопросы региональной повестки дня.

Кроме того, С. Бердымухамедов примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и саммите "Центральная Азия – Россия".

Видео: KZgovernment
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#саммит
Сегодня, 10:30
538
Поделитесь:
Наверх