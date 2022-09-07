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Борт№1 Сегодня, 14:46
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Фото: Борт№1

Президенту доложили о работе МФЦА

Касым-Жомарт Токаев принял управляющего международным финансовым центром "Астана" Кайрата Келимбетова, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Кайрат Келимбетов доложил главе государства о том, что:

  • в МФЦА зарегистрировано свыше 1500 компаний из 65 стран мира;
  • совокупный объем привлеченных инвестиций составляет 6,9 миллиарда долларов;
  •  через биржу Astana International Exchange (AIX) привлечены свыше 321 миллионов долларов акционерного капитала и 2,1 миллиарда долларов долгового капитала;
  • судом МФЦА и Международным арбитражным центром в совокупности рассмотрено более 1200 споров;
  • налоговый режим МФЦА признан ОЭСР соответствующим глобальным стандартам налоговой прозрачности.

Президент отметил важную роль МФЦА в реализации задач по экономическому развитию страны, и указал на необходимость усиления работы по привлечению иностранных инвестиций.

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#МФЦА #Токаев
Сегодня, 14:46
127
Журналист

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