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Президентские выборы 2022: особенности нынешней кампании
20 ноября в Казахстане состоятся внеочередные президентские выборы. Это важное событие во внутриполитической жизни Казахстана. Эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Арман Токтушаков с точки зрения будущего страны и перспектив развития политической системы выделил следующие ключевые факторы в контексте предстоящих выборов, передаёт BaigeNews.kz.
Во-первых, президент будет избираться на однократный семилетний срок без права переизбрания.
Эта норма уже будет распространяться на избранного президента, поскольку до проведения электоральной кампании внесены соответствующие конституционные поправки.
"Ограничение президентского мандата одним сроком обеспечит его максимальную нацеленность на решение стратегических задач по развитию страны. Кроме того, семь лет – это достаточный период для реализации любой масштабной предвыборной программы", - отметил эксперт.
Во-вторых, особенностью выборов является заблаговременное обнародование всего графика предстоящих избирательных кампаний. После проведения президентских выборов в первой половине 2023 года состоятся внеочередные парламентские выборы.
"Таким образом, президентские выборы дают старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена перезагрузка политической системы и ключевых институтов власти: президента, парламента, правительства", - сказал Арман Токтушаков.
В-третьих, выборы проходят в один год с другим крупным общественно-значимым событием – республиканским референдумом по поправкам в Конституцию. При этом конституционная реформа является частью масштабной программы политических реформ, инициированной президентом в начале этого года. Выборы можно рассматривать и как часть общего процесса политической модернизации.
Нынешние президентские выборы характерны по следующим признакам.
- Включение в избирательные бюллетени графы "против всех", что расширит электоральные возможности избирателей, а также позволит лучше учитывать спектр мнений. Теперь графа "против всех" включается в избирательные бюллетени всех уровней.
- Впервые за последние 15 лет оппозиция в лице Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) выдвинула своего кандидата в президенты. Им стал Нурлан Ауесбаев, возглавляющий столичный филиал партии.
- Расширяется участие женщин в президентской гонке. Если на выборах Президента 2019 года принимала участие только одна женщина – Дания Еспаева от партии "Акжол", то в этой электоральной кампании участвуют уже две представительницы женского пола – Каракат Абден и Салтанат Турсынбекова.
"Таким образом, нынешние президентские выборы проводятся на фоне важных и масштабных внутриполитических реформ, которые формируют новую общественно-политическую реальность в стране. Ряд вышеобозначенных факторов указывает на то, что предстоящие выборы отличаются от избирательной кампании 2019 года. В этом смысле можно говорить о развитии электорального процесса и формировании более открытой политической культуры. В целом, на мой взгляд, предстоящие выборы должны усилить конкуренцию идей в стране, что представляется особенно важным в контексте будущих парламентских выборов", - сказал эксперт.
На что сделали акцент кандидаты в своей агитационной работе?
18 ноября завершается важный и во многом определяющий этап президентских выборов – предвыборная агитация кандидатов. У всех из них был практически месяц на то, чтобы провести эффективную и качественную кампанию и донести положения своих предвыборных программ до как можно большего количества казахстанцев.
"Несмотря на то, что агитационный период подходит к концу, в массовом общественном сознании выборы не так сильно ощущаются. Это чувствуется не только по настроениям в социальных сетях, но и по атмосфере в городах. При этом, очевидно, что существует высокая общественная поддержка действующего президента", - считает Арман Токтушаков.
Говоря о том, какие акценты делали кандидаты в своей агитационной работе, эксперт отметил следующее.
"Общенациональная повестка прослеживается в агитационной деятельности действующего президента. За основу взята идеологема "Справедливый Казахстан", и именно она является ключевой в рамках представленной предвыборной программы. Его идеологическая линия характеризуется как центристская с преобладанием социальных инициатив, в числе которых, внедрение механизма увеличения минимальной зарплаты в зависимости от инфляции, запуск программы "Нацфонд – детям", принятие Закона о банкротстве физических лиц и другое.
Если в начале агиткампании Мейрама Кажыкена было сложно выявить его электоральную направленность, то ближе к концу всё более отчётливо стал делаться акцент на поддержке представителей бизнеса и профсоюзов. По его словам, модернизация системы профсоюзов должна стать основой создания сильного гражданского общества.
Предвыборная программа Жигули Дайрабаева ориентирована на жителей сельских населённых пунктов и работников АПК. В числе инициатив – принятие долгосрочной стратегии по возрождению агропромышленного комплекса и сельских населённых пунктов.
Озвученные в ходе агиткампании инициативы Салтанат Турсынбековой и Каракат Абден схожи. Оба кандидата основной фокус делают на поддержке и укреплении института семьи, социальной защите населения.
Элементы оппозиционной повестки присутствуют у кандидата от ОСДП Нурлана Ауесбаева. В частности, им заявлялось о необходимости перехода к парламентско-президентской республике и однопалатному парламенту. Кроме того, он периодически вступал в заочную полемику с некоторыми кандидатами и членами их штабов.
Таким образом, большинство альтернативных кандидатов в своей агиткампании постарались сфокусироваться на определённой социальной категории, отдавая предпочтение развитию той или иной отрасли и направлению госполитики. При этом, если посмотреть их предвыборные программы, то некоторые пункты в них пересекаются с платформой Токаева.
Действующий президент, выдвинутый от Народной Коалиции, предложил общенациональную повестку. Его предвыборные инициативы носят консолидированный и универсальный характер, объединяющие общество, и нацелены на самые различные социальные группы и страты населения".
Какие прогнозы можно сделать по выборам?
Отвечая на этот вопрос эксперт обратился к данным социсследований.
Согласно результатам опроса, проведенного "Институтом демократии" и Damu Research Group в период с 29 октября по 10 ноября, 81,6 процента респондентов готовы проголосовать за Касым-Жомарта Токаева.
Распределение голосов по другим кандидатам выглядит следующим образом:
- за Жигули Дайрабаева скорее всего проголосуют два процента;
- за Каракат Абден – 1,7 процента;
- за Салтанат Турсынбекову – 0,7 процента;
- за Мейрама Кажыкена – 0,5 процента;
- за Нурлана Ауесбаева – 0,4 процента.
Кроме того, данные опроса показывают, что 77,5 процента казахстанцев намерены принять участие в голосовании. Готовность выбрать графу "против всех" обозначило 4,7 процента граждан. Высказались о том, что они "не определились" – 8,4 процента.
"Таким образом, социологические данные свидетельствуют о высокой поддержке действующего президента. Его политический курс и предлагаемые социально-экономические инициативы пользуются доверием большинства казахстанцев. Предполагается, что уровень поддержки у Токаева будет выше, чем в 2019 году. Как известно, тогда за него проголосовал 71 процента (6,5 миллиона граждан). Результаты опроса демонстрируют очень низкий уровень электоральной поддержки альтернативных кандидатов. Исходя из представленных данных, ни один из них не приближается к результатам Амиржана Косанова (выдвинутый от ОО "Улт тагдыры" в 2019 году он набрал 16,23 процента голосов)", - сказал эксперт.
Спикер отметил, что данные исследования свидетельствуют о снижении уровня протестного голосования. При этом интересным представляется то, каким образом распределится такой показатель, как "не определились".
Кроме того, исследования показывают высокий уровень потенциальной электоральной явки. Прогнозируемая явка примерна такая же, какая была на выборах президента в 2019 году (77 процентов). Кроме того, явка на президентских выборах 2022, вероятнее всего, будет выше, чем на парламентских выборах 2021 года (63 процента) и на республиканском референдуме (68 процентов).
"В целом, очевидно, что однозначным фаворитом президентской гонки является действующий президент. У альтернативных кандидатов остается немного времени, чтобы максимально выложиться в последние дни агитационной кампании и постараться увеличить количество своих сторонников", - заключил спикер.
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