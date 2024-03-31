Президент взял ситуацию под личный контроль – эксперт о совещании по паводкам

Итоги оперативного совещания по паводковой ситуации, которое провёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, прокомментировал BaigeNews.kz экономический обозреватель Юрий Масанов.

"Перечислю основные итоги совещания: президент взял ситуацию под личный контроль, принял на себя всю ответственность за происходящее и заявил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. В целом совещание было более чем ожидаемым. В этом году ситуация с паводками выдалась действительно сложная", – отметил эксперт.

Юрий Масанов подчеркнул, что за последние три месяца фиксировались рекорды по осадкам: в декабре на большей части страны их выпало примерно в два раза больше нормы, в январе – втрое больше, а в феврале местами и вовсе в шесть раз больше нормы. При этом почва промёрзла глубже, чем в прошлом году – местами разница доходила до 90 сантиметров. Температура стала резко расти, лёд и снег начали таять, но уйти воде было некуда – вот и вся причина паводков, которые стали самыми масштабными за последние годы, отмечает он.

"Но это никоим образом не снимает вины с чиновников. На совещании по этой теме в правительстве готовность была описана как достаточная, но на практике всё это оказалось лишь словами. Результаты налицо – в шести областях введён режим чрезвычайной ситуации. Эвакуировано около почти 7,8 тысячи человек, из которых 2,8 тысячи детей. В пунктах временного размещения находятся 3 131 человек. Это показывает, насколько велики масштабы катастрофы", – говорит эксперт.

По его словам, президента не было в стране два дня и за это время ситуация успела выйти из-под контроля. Теперь же глава государства вернулся, взял всё под контроль и, что важно, взял на себя ответственность за происходящее.

"А надо заметить, что сам он неоднократно предупреждал о важности подготовки к паводковому периоду. Но в должной степени этого сделано не было. Я так полагаю, президент, если мягко говорить, был недоволен тем, как госаппарат подготовился к паводкам и затем занимался ликвидацией их последствий. Официальным языком сказано, что Касым-Жомарт Токаев подверг "резкой критике действия правительства и акимов за халатность и непрофессионализм". Если говорить точнее, то отсутствовала координация между правительством и акиматами", – отметил Юрий Масанов.

Важный месседж прошедшего совещания, по его мнению, – президент выразил сожаление по поводу больших потерь личного имущества жителей пострадавших регионов, принёс свои извинения и подтвердил, что всем будет оказана материальная помощь. То есть дома будут восстановлены, имущество и погибший из-за паводков скот компенсируют деньгами. Этим будет заниматься отдельная комиссия.

"Тут сразу приходит на ум аналогия с лесными пожарами летом прошлого года и взрывы на складе боеприпасов в Арыси. Аналогичным образом тогда президент Токаев взял на себя всю ответственность и контролировал работы по ликвидации последствий. Это в целом характеризует его как президента – максимальное внимание к судьбам граждан и их безопасности", – считает эксперт.

На совещании "за непринятие своевременных противопаводковых мер" объявлен строгий выговор первому заместителю премьер-министра Роману Скляру и министру водных ресурсов и ирригации Нуржану Нуржигитову. Строгие выговоры и предупреждение о неполном служебном соответствии получили акимы Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей, строгие выговоры – акимы Атырауской, Акмолинской, Алматинской, Павлодарской и Абайской областей.