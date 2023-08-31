Президент Токаев поздравил Верховного правителя Малайзии
Сегодня, 09:54
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Сегодня, 09:54Сегодня, 09:54
147Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев поздравил Главу государства – Верховного правителя Малайзии Султана Абдуллу II по случаю Дня независимости Малайзии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Казахстан и Малайзию связывают прочные партнерские отношения, направленные на развитие взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах. Выражаю готовность к совместному использованию новых возможностей для укрепления нашего многогранного взаимодействия в интересах двух стран", – говорится в телеграмме.
Глава государства пожелал Верховному правителю успехов во всех благородных начинаниях, а дружественному народу Малайзии – процветания.
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