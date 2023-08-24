Президент Таджикистана приедет в Астану
Сегодня, 10:33
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Сегодня, 10:33Сегодня, 10:33
140Фото: kapital.kz
По приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева 25-26 августа 2023 года Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон совершит рабочий визит в Астану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены вопросы торгово-экономического, транспортно-логистического и инвестиционного сотрудничества.
"Лидеры двух стран также примут участие в торжественной церемонии открытия Дней культуры Таджикистана в Казахстане и осмотрят выставку сельскохозяйственной продукции Таджикистана", - говорится в сообщении.
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