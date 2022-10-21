Президент ратифицировал Соглашение об учреждении Института глобального зеленого роста

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Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения об учреждении Института глобального зеленого роста", сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Сообщается также, что текст закона публикуется в печати.

Напомним, депутаты сената в начале октября приняли закон "О ратификации Соглашения об учреждении Института глобального зеленого роста".

Основной целью законопроекта является присоединение Республики Казахстан к Соглашению об учреждении Института глобального зеленого роста для разработки и распространения новой модели экономического роста – зеленого роста, ориентированного на экономические показатели и экологическую устойчивость, а также сотрудничество с международными организациями и международными институтами, которые занимаются продвижением зеленого роста.

Соглашение регулирует правоотношения, возникающие при учреждении Института глобального зеленого роста в качестве международной организации, обладающей правосубъектностью и правосопособностью.

Институт основан в 2010 году со штаб-квартирой в Сеуле и региональными офисами в Копенгагене, Абу-Даби и Лондоне.

Основной деятельностью Института является содействие устойчивому развитию и зеленому росту развивающихся стран путем разработки и реализации национальных планов по развитию зеленой экономики, проведения исследований в целях создания благоприятных условий для привлечения ресурсоэффективных инвестиций, инноваций, развития производства и потребления.

Ратификация Соглашения позволит иметь доступ к экспертному потенциалу и наработанной базе знаний Института с возможностью привлечения технической помощи без принятия каких-либо обязательств.