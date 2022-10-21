Лента новостей
- Произведения казахстанских писателей переведут на популярные языки мира 11:36 41
- Минтруда будет искоренять дискриминацию в рабочих отношениях 11:25 87
- В МВД рассказали, почему возобновили рассылку SMS о необходимости регистрации по месту жительства 11:15 85
- У библиотекарей Казахстана появился профессиональный праздник – 24 октября 11:01 129
- Прямые рейсы из Алматы в Хабаровск планируют запустить в декабре 10:55 90
- Строительство остаётся драйвером экономики РК - аналитики 10:31 169
- Президент ратифицировал Соглашение об учреждении Института глобального зеленого роста 10:12 141
- Мошенники в Алматы выписали фиктивные счета-фактуры на 135 миллиардов тенге: суд вынес приговор 09:46 244
- КНБ задержал лидера и участников банды "Бейнеуских" рэкетиров 09:31 345
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 09:17 230
- LG может перенести своё производство из России в Казахстан 09:09 336
- 36 случаев заражения коронавирусом за сутки зафиксировали в Казахстане 08:52 199
- Более 300 счётчиков украли из одной многоэтажки в Актау 08:37 232
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 07:36 314
- В Экибастузе затопило улицу из-за самовольного подключения горожан к теплу 06:21 280
- Документы из ЦОНа теперь можно заказать на дом экспресс-доставкой 05:14 401
- 700 тонн продукции привезут на ярмарку в Астану из двух областей 04:36 434
- Соревнования между тазы из Казахстана и России прошли в Павлодарской области 03:17 422
- Как воспитать в РК молодёжь с активной гражданской позицией, рассказали общественники 02:34 326
- Топ-менеджеры "БИПЭКа" вышли из СИЗО Усть-Каменогорска 01:15 926
- Казахстан и Кипр договорились экстрадировать разыскиваемых лиц 00:28 362
- Как уровень образования влияет на размер премий работников в РК, рассказала эксперт 20.10.2022 397
- Мужчина убил женщину в обувном магазине Астаны 20.10.2022 2719
- Отравленные продукты, из-за которых гибнут животные, ищут в парке Караганды 20.10.2022 392
- Одну из улиц полностью перекроют в Астане 20.10.2022 405
- На автозаправках Алматы выявили множество нарушений 20.10.2022 456
- Алихан Смаилов прибыл в Ереван 20.10.2022 388
- Похищенное во время январских событий боевое оружие изъяли в Алматы 20.10.2022 358
- Какой будет погода 21 октября в Казахстане 20.10.2022 503
- Почему казахстанцы неправильно питаются, и как это исправить 20.10.2022 527
- Где смотреть салют в честь Дня Республики в Астане 20.10.2022 374
- Кулибаева переизбрали в состав исполнительного комитета АНОК 20.10.2022 1563
- Лиз Трасс подаёт в отставку с поста премьер-министра Великобритании 20.10.2022 364
- Парковки станут бесплатными в честь праздника в Астане 20.10.2022 516
- Кандидат от оппозиции примет участие в президентских выборах в Казахстане 20.10.2022 514
- Дети с онкологией получили дорогой препарат от фонда Қазақстан халқына 20.10.2022 452
- Одной из улиц Астаны присвоено имя пожарного 20.10.2022 475
- Дома погорельцев в Костанайской области восстановят ко Дню Республики 20.10.2022 605
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 943
- Спекуляции, искусственный дефицит и высокая аренда: как будут контролировать работу оптовых рынков в Казахстане 20.10.2022 499
- Касым-Жомарт Токаев пообещал найти решение проблемы закредитованности казахстанцев 20.10.2022 537
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 1335
- Казахстан готов к женщине-президенту - кандидат Салтанат Турсынбекова 20.10.2022 393
- Газ доступен лишь 10 процентам жителей Жетысу - Токаев 20.10.2022 348
- Между Казахстаном и Россией ещё не утверждены 30 процентов сухопутных границ — МИД 20.10.2022 531
- В “магазинах у дома” наблюдается основной рост цен — Смаилов 20.10.2022 367
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 2425
- Потребление алкоголя в Казахстане выросло на 77 процентов за год 20.10.2022 373
- Зарплаты учёных выросли на 70 процентов в Казахстане 20.10.2022 390
- Жетысуская область станет одним из центров производства сахара в Казахстане 20.10.2022 320
- Зерно в обмен на масло: Казахстан и Греция договорились усилить сотрудничество 20.10.2022 434
- В общежитие - по правилам: Минобрнауки разработало регламент 20.10.2022 449
- Хороший пример МСБ: президент посетил фабрику, куда трудоустраиваются социально уязвимые казахстанцы 20.10.2022 304
- Театральный фестиваль, концерты, байга: как отпразднуют День Республики в Астане 20.10.2022 407
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 3749
- "Здесь раньше была вода": Обмеление Каспия вновь запечатлели на фото 20.10.2022 511
- Тайский спа-салон открыли за счёт государства в Кокшетау 20.10.2022 444
- Казахстан намерен сохранить лидерство по притоку иностранных инвестиций в Центральной Азии 20.10.2022 471
- Казахстан овощей завозит больше, чем продаёт за границу - статистика 20.10.2022 416
- Ержан Мурзабаев назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 20.10.2022 470
- В Украине находятся около 200 казахстанцев — глава МИД 20.10.2022 574
- Казахстанский автопром вырос на 25 процентов на фоне мирового кризиса 20.10.2022 473
- Ускорить внедрение электронной очереди на пограничных пунктах поручил глава государства 20.10.2022 512
- Токаев назвал главное условие дальнейшего прогресса Казахстана 20.10.2022 491
- Президент наградил жетысусцев за значительные достижения и особые заслуги 20.10.2022 669
- "Люди — это наше главное богатство" —Токаев 20.10.2022 600
- 52 модульных комплекса под медицинские пункты появятся в Жетысуской области до 2024 года 20.10.2022 407
- Токаев назвал решение проблемы обмеления Балхаша "ключевой задачей для всей страны" 20.10.2022 695
- В Талдыкоргане откроется филиал крупного зарубежного технологического университета 20.10.2022 461
- "Каждое ДТП с человеческими жертвами следует рассматривать как чрезвычайную ситуацию" — Токаев 20.10.2022 594
- Инвестировать в разведку "белого золота" в Казахстане призвал Токаев 20.10.2022 475
- Усилить позиции Казахстана на международном рынке сельхозпродукции призвал глава государства 20.10.2022 494
- "Область Жетысу превратится в один из центров производства сахара в стране" — Токаев 20.10.2022 630
- Свыше 100 тысяч гектаров неиспользуемых земель выявили в Жетысуской области 20.10.2022 541
- Началась рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Жетысускую область 20.10.2022 1879
- Более 97 миллиардов тенге взыскал суд с виновных во взрыве боеприпасов в Арыси 20.10.2022 430
- Число заразившихся COVID-19 в Казахстане за сутки увеличилось до 51 20.10.2022 472
- Изъятые у коррупционеров деньги начнут направлять на строительство школ уже в ноябре — Алихан Смаилов 20.10.2022 502
- Елена Рыбакина официально лишилась шансов на большой турнир WTA 20.10.2022 654
- Премьеру представили проект нового туристского центра в Туркестанской области 20.10.2022 632
Президент ратифицировал Соглашение об учреждении Института глобального зеленого роста
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения об учреждении Института глобального зеленого роста", сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.
Сообщается также, что текст закона публикуется в печати.
Напомним, депутаты сената в начале октября приняли закон "О ратификации Соглашения об учреждении Института глобального зеленого роста".
Основной целью законопроекта является присоединение Республики Казахстан к Соглашению об учреждении Института глобального зеленого роста для разработки и распространения новой модели экономического роста – зеленого роста, ориентированного на экономические показатели и экологическую устойчивость, а также сотрудничество с международными организациями и международными институтами, которые занимаются продвижением зеленого роста.
Соглашение регулирует правоотношения, возникающие при учреждении Института глобального зеленого роста в качестве международной организации, обладающей правосубъектностью и правосопособностью.
Институт основан в 2010 году со штаб-квартирой в Сеуле и региональными офисами в Копенгагене, Абу-Даби и Лондоне.
Основной деятельностью Института является содействие устойчивому развитию и зеленому росту развивающихся стран путем разработки и реализации национальных планов по развитию зеленой экономики, проведения исследований в целях создания благоприятных условий для привлечения ресурсоэффективных инвестиций, инноваций, развития производства и потребления.
Ратификация Соглашения позволит иметь доступ к экспертному потенциалу и наработанной базе знаний Института с возможностью привлечения технической помощи без принятия каких-либо обязательств.
-
Hype news
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 07:36 314
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 943
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 1335
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 3749
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 3335
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 86398
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 2648
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 2157
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 10735
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 4355
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 1069
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 1460
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 31091
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 2163
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 3284
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 10078
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 9077
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 6037
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 298592
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 6452
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 5841
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 23066
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 6293
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 6167
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 13212
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 8757
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 8373
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 10160
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 26675
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 8253
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 11923
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 19521
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 9841
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 10503
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 7347
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 27013
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 7378
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 346626
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 35793
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 8191
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 8848
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 14696
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 8047
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 47821
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 12984
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 10846
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 10057
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 9219
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 9638
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 11184
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 8743
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 9517
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 8988
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 26164
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 8829
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 9184
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 8740
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 30434
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 188129
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 15669
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 19924
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 10648
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 11094
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 19825
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 6310
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 12211
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 6234
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 8985
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 31003
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 13475
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 6876
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 10826
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 6991
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 24153
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 9032
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 9808
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 8243
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 13543
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 8976
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 7915
-
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 2425
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 997
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 11711
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 10058
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 10049
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 10514
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 9719
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 14040
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 10690
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 12638
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 13615
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 13301
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 10943
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 11302
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 27469
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 12248
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 14583
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 11341
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 12623
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 13288
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 14516
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 12708
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 14669
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 14177
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 15366
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 15311
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 31873
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 15780
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 16696
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 16414
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 17254
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 17220
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 26056
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 16679
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 23960
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 34701
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 18462
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 23886
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 23028
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 25022
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 21057
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 22448
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 20662
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 20538
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 20422
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 36123
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 22540
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 20698
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 25484
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 24750
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 25076
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 24349
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 24463
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 26601
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 27106
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 25784
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 25365
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 26050
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 27241
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 24880
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 28139
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 25819
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 26462
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 27426
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 29144
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 28087
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 27229
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 31050
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 26874
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 29785
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 27451
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 58207
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 28970
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 28034
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 29785
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 27652
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 28060
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 28064
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 27772
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 30487