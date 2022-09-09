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akorda.kz Сегодня, 20:06
135
Фото: akorda.kz

Президент призвал бизнесменов принять участие в строительстве школ и общежитий

Президент Казахстана призвал представителей крупного бизнеса не оставаться в стороне от решения волнующих общество социальных проблем, передаёт BaigeNews.kz.

Встреча Главы государства с бизнесменами состоялась в Акорде.

Обсудив вопросы экономики и налоговой политики президент заявил:

"Не менее важны и инвестиции в человеческий капитал: строительство современных детсадов, комфортных школ, больниц, сильных университетов, развитие туризма. Мы рассчитываем и на благотворительные акции с вашей стороны. Сейчас в стране остро стоит проблема нехватки школ, студенческих общежитий, спортивных объектов для молодёжи. Ваша помощь имела бы большое значение для страны", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

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#бизнес #президент #общежитие #политика
Сегодня, 20:06
135
Журналист

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