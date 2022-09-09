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  • Заниматься бизнесом должно быть безопасно любому, вне зависимости от связей в госаппарате - Токаев
akorda.kz Сегодня, 19:41
142
Фото: akorda.kz

Заниматься бизнесом должно быть безопасно любому, вне зависимости от связей в госаппарате - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл в Акорде встречу с представителями крупного бизнеса, передаёт BaigeNews.kz.

В своём выступлении Глава государства отметил, что цель мероприятия – обсудить роль отечественного предпринимательства в дальнейшем развитии государства.

"В Послании народу Казахстана я особо подчеркнул неизменность базовой цели нашей экономической политики – качественный и инклюзивный рост благосостояния всей страны. Достичь этой цели можно только через построение свободной и эффективной рыночной экономики. Ведущая роль государства в экономике и, тем более, вмешательство государства в дела бизнеса должны и будут уходить в прошлое. Обязанность государства состоит в содействии законопослушному бизнесу как внутри страны, так и на международных рынках", – сказал президент. 

По его словам, продолжится работа по демонополизации экономики и открытию рынков. 

"Конкурентное поле будет выровнено – больше не будет каких-либо персонифицированных преференций. Заниматься честным бизнесом в Казахстане должно быть выгодно и безопасно любому. Вне зависимости от связей в госаппарате и покровительства с его стороны. Это базовая установка. Мы будем развивать малый и средний бизнес, взращивать новую волну предпринимателей, поощрять разработку свежих идей, новых смыслов. В то же время государство не откажется от поддержки крупного, состоявшегося бизнеса. Напротив, именно от вас мы в первую очередь ждём созидательного участия в построении Справедливого Казахстана", – подчеркнул Президент.

Он сообщил представителям бизнеса о принятии ряда решений с целью достичь этих целей. В частности, будут кардинально перезагружены налоговая политика и налоговое администрирование. 

"В 2024 году заработает новый Налоговый кодекс. К его разработке бизнес будет подключен самым непосредственным образом. Это моё поручение правительству. С 2024 года будет запущено "регулирование с чистого листа". Это избавит бизнес от избыточного административного прессинга. Будут полностью пересмотрены подходы к государственным закупкам и модель государственно-частного партнерства, усовершенствовано законодательство по недропользованию", – отметил Касым-Жомарт Токаев. 

Президент считает важным пересмотреть подходы к отраслевым политикам, в том числе к развитию агропромышленного комплекса, строительной отрасли, транспортно-логистического сектора.

– Как видите, перед нами – огромный фронт работы, справиться с которым можно только объединив усилия власти, общества и бизнеса. При этом ещё раз подтверждаю, что принципы взаимодействия государства с бизнесом, которые я высказал в ходе нашей встречи 21 января, остаются прежними. Напомню, это честная конкуренция, прозрачность принимаемых решений, предсказуемость государственной политики, налоговая честность бизнеса, социальная ответственность предпринимателей, – заявил Глава государства.

В завершение Глава государства отметил важность продолжения конструктивного диалога между властью и бизнесом.

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#президент #бизнес #Акорда #Касым-Жомарт Токаев
Сегодня, 19:41
142
Журналист

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