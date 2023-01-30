Президент принял председателя Высшего судебного совета

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Президент был проинформирован об итогах деятельности Высшего судебного совета за 2022 год, состоянии судейского корпуса страны и реализации его поручений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

Председатель Высшего судебного совета сообщил, что благодаря принятым мерам по обновлению судейского корпуса число лиц, рекомендованных к назначению судьями в прошлом году, превысило число судей, покинувших судебную систему.

Во исполнение поручения Касым-Жомарта Токаева по привлечению в судебную систему узких специалистов впервые был проведён конкурс для юристов в отдельных отраслях права, которые сразу могут стать судьями областного суда, минуя районный уровень.

Президенту было доложено о планах по институциональному укреплению Совета и передаче в его компетенцию всех кадровых вопросов судов, а также по совершенствованию института дисциплинарной ответственности судей. Наряду с этим будет продолжена работа по совершенствованию отбора судей, обеспечению его прозрачности и эффективности.

Глава государства дал ряд поручений и отметил необходимость качественной реализации реформ в судебной системе, отметили в пресс-службе Акорды.