Президент поручил расследовать инцидент с преследованием журналисток

Историю с преследованием и травлей казахстанских журналистов Гульнар Бажкеновой и Гульжан Ергалиевой президент Казахстана поручил расследовать и найти виновников, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.

"Направленное в адрес президента обращение международного фонда "Әділ сөз" и Союза журналистов Казахстана с просьбой защитить женщин-журналистов принято во внимание. Соответствующим ведомствам поручено заняться расследованием инцидентов с целью привлечения к ответственности лиц, допустивших противоправные действия в отношении представителей средств массовой информации", - написал он на своей странице в Facebook.

Ранее Международный фонд защиты свободы слова "Әділ сөз" и Союз журналистов Казахстана обратились в госорганы по поводу преследования и травли журналисток. Речь идет о редакторе YouTube-канала ElMedia Гульжан Ергалиевой и главном редакторе портала Orda.kz Гульнар Бажкеновой. Они регулярно подвергаются психологическим атакам и угрозам со стороны неизвестных людей. Помимо этого, правозащитники обратили внимание на случай избиения корреспондента информационного портала "Дорожный контроль" Олесю Вертинскую в июле 2022 года в городе Атырау.