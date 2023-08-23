Президент поручил Ногаеву обеспечить бесперебойную работу на МАЭК

Глава государства принял акима Мангистауской области Нурлана Ногаева. Аким доложил об итогах социально-экономического развития Мангистауской области за 7 месяцев 2023 года и планах на предстоящий период, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"За отчетный период в регионе запущено 6 инвестиционных проектов на сумму 5,3 млрд тенге. В целом, объем инвестиций в основной капитал региона за январь-июль составил 523 млрд тенге", - сказал Ногаев в Акорде.

Глава государства был проинформирован о ходе выполнения поручения по решению проблемы дефицита питьевой воды. Для ее поэтапного решения в области до 2025 года реализуются 6 проектов, благодаря которым объемы опреснения воды можно будет увеличить на 146 тыс. кубометров.

Президенту было доложено о совершенствовании сферы жилищно-коммунального хозяйства, нормализации инженерной инфраструктуры города Актау, реконструкции предприятия МАЭК.

"На проведение ремонтных работ МАЭК на текущий год выделено 9,4 млрд тенге, в том числе 6,8 млрд тенге – в рамках инвестиционной программы МАЭК и 2,6 млрд тенге – из средств резерва акимата Мангистауской области. Также по поручению Президента из резерва Правительства выделено 4,9 млрд тенге на приобретение необходимого оборудования", - сообщили в Акорде.

По итогам встречи Глава государства поручил акиму обеспечить бесперебойную работу энергетической системы Мангистауской области и завершить реализацию задач в рамках комплексного плана социально-экономического развития региона.