Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об обмене информацией в сфере противодействия отмыванию доходов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.

Текст закона публикуется в печати.