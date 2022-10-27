open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов
Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов Сегодня, 17:19
80

Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об обмене информацией в сфере противодействия отмыванию доходов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.

Текст закона публикуется в печати.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#закон #легализация #доходы #Касым-Жомарт Токаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:19
80
Поделитесь:
Наверх