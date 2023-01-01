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МЧС РК Сегодня, 10:32
210
Сегодня, 10:32
210
Фото: МЧС РК

Президент поблагодарил работавших в новогоднюю ночь казахстанцев

 Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность жителям страны, работавшим в новогоднюю ночь, передаёт BaigeNews.kz.

"Выражаю благодарность всем нашим медицинским работникам, спасателям, пожарным, полицейским, военнослужащим, сотрудникам коммунальных и других служб, которые работали в новогоднюю ночь, обеспечивали безопасность граждан, заботились об их здоровье, а также поддерживали бесперебойную работу важных объектов. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, успехов и благополучия" — написал Глава государства на странице в Instagram. 

 
 
 
 
 
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Публикация от QASYM-JOMART TOQAYEV (@tokayev_online)

 

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#Президент Казахстана
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:32
210
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