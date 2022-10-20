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Борт№1 Сегодня, 10:58
399
Фото: Борт№1

Президент наградил жетысусцев за значительные достижения и особые заслуги

Касым-Жомарт Токаев встретился с общественностью области Жетысу, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1. Президент вручил государственные награды группе граждан за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан.

Указом главы государства награждены:

  • орденом "Парасат" — президент авиакомпании "Жетісу" Калмухамет Жагипарович Донсебаев;
  • орденом "Парасат" — ветеран труда Ауесхан Мажай;
  • орденом "Құрмет" — ветеран труда Амире Аринович Аринов;
  • орденом "Еңбек даңқы" ІІІ степени — чабан крестьянского хозяйства "Жазылбеков и К" Ардак Абаевич Бекчойнов;
  • медалью "Ерен еңбегі үшін" — председатель крестьянского хозяйства "Есімжанов" Мухит Айтмухамбетович Есимжанов;
  • медалью "Шапағат" — учитель средней школы имени Безродных Светлана Петровна Минченко.
Видео: Борт №1
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#Токаев #Жетысуская область #награды
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:58
399
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