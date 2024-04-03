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Президент Казахстана принял главу коллегии ЕЭК Бакытжана Сагинтаева

Сегодня, 17:37
АВТОР
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Акорда Сегодня, 17:37
Сегодня, 17:37
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Фото: Акорда

В ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Бакытжана Сагинтаева с вступлением в должность председателя коллегии ЕЭК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства заслушал доклад о приоритетных направлениях деятельности ЕЭК и перспективах дальнейшего развития, а также о состоянии взаимодействия Казахстана с ЕЭК.

"На встрече также были обсуждены вопросы, связанные с разработкой Плана мероприятий по реализации Декларации "Евразийский экономический путь" до 2030 и 2045 годов и подготовкой к юбилейному заседанию Высшего Евразийского экономического совета в мае текущего года в Москве", - говорится в сообщении.

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