Президент Казахстана принял главу коллегии ЕЭК Бакытжана Сагинтаева
Сегодня, 17:37
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:37Сегодня, 17:37
33Фото: Акорда
В ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Бакытжана Сагинтаева с вступлением в должность председателя коллегии ЕЭК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства заслушал доклад о приоритетных направлениях деятельности ЕЭК и перспективах дальнейшего развития, а также о состоянии взаимодействия Казахстана с ЕЭК.
"На встрече также были обсуждены вопросы, связанные с разработкой Плана мероприятий по реализации Декларации "Евразийский экономический путь" до 2030 и 2045 годов и подготовкой к юбилейному заседанию Высшего Евразийского экономического совета в мае текущего года в Москве", - говорится в сообщении.
Самое читаемое
- До 2030 года будет построено 20 новых водохранилищ - Минводы
- Более 800 нелегалов выдворили за пределы страны из Шымкента
- Убийство матери и сына в Актобе: отправлять в тюрьму некого
- Экс-руководителя филиала "Казавтожол" приговорили к восьми годам колонии в Павлодаре
- Казахстанка сняла интимное видео и вымогала деньги у экс-руководителя