Президент Казахстана принял главу коллегии ЕЭК Бакытжана Сагинтаева

В ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Бакытжана Сагинтаева с вступлением в должность председателя коллегии ЕЭК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства заслушал доклад о приоритетных направлениях деятельности ЕЭК и перспективах дальнейшего развития, а также о состоянии взаимодействия Казахстана с ЕЭК.