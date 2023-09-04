Президент Казахстана назначил Тимура Сулейменова главой Нацбанка

Тимур Сулейменов назначен на должность председателя Национального банка Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Указом Главы государства Сулейменов Тимур Муратович назначен Председателем Национального Банка Республики Казахстан", - сообщили в Акорде.

Ранее сообщалось, сенат дал согласие на назначение Тимура Сулейменова Председателем Национального банка Республики Казахстан.

Тимур Сулейменов начал трудовую деятельность с должности главного консультанта в аудиторской компании "Эрнст энд Янг Казахстан" города Алматы, работал директором Департамента налогового учета и налогового планирования АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз".

С 2009 по 2010 годы занимал должность вице-министра экономики и бюджетного планирования РК. С 2010 по 2012 годы занимал должность вице-министра экономического развития и торговли РК.

С 2016 по 2019 годы - министр национальной экономики РК;

С 2019 по 2022 годы - заместитель Руководителя Администрации Президента РК;

С 2022 по 2023 годы - первый заместитель Руководителя Администрации Президента РК.