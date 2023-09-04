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Президент Казахстана назначил Тимура Сулейменова главой Нацбанка

Сегодня, 17:18
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 17:18
Сегодня, 17:18
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Фото: akorda.kz

Тимур Сулейменов назначен на должность председателя Национального банка Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Указом Главы государства Сулейменов Тимур Муратович назначен Председателем Национального Банка Республики Казахстан", - сообщили в Акорде.

Ранее сообщалось, сенат дал согласие на назначение Тимура Сулейменова Председателем Национального банка Республики Казахстан.

Тимур Сулейменов начал трудовую деятельность с должности главного консультанта в аудиторской компании "Эрнст энд Янг Казахстан" города Алматы, работал директором Департамента налогового учета и налогового планирования АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз".

С 2009 по 2010 годы занимал должность вице-министра экономики и бюджетного планирования РК. С 2010 по 2012 годы занимал должность вице-министра экономического развития и торговли РК.

С 2016 по 2019 годы  - министр национальной экономики РК;

С 2019 по 2022 годы - заместитель Руководителя Администрации Президента РК;

С 2022 по 2023 годы - первый заместитель Руководителя Администрации Президента РК.

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