Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил ряд военнослужащих за мужество и самоотверженность, вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности, укрепление законности и правопорядка страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Орденом "Айбын" III степени:

Бабакулова Куаныша Исабековича, старшего инструктора Департамента Пограничной службы по Туркестанской области Комитета национальной безопасности.

Медалью "Ерлігі үшін":

Лисбаева Байсеита Жанибековича, командира взвода воинской части 6654 Национальной гвардии Республики Казахстан;

Рахматалиева Данияра Тлекбаевича, командира отделения специализированной пожарной части №1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін":

Алдабергенева Мейра Салкынбековича, командира отделения разминирования войсковой части 19033 Министерства обороны;

Рамазана Даурена Кайратулы, оперуполномоченного Службы государственной охраны.м