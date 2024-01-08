Президент даёт чёткий сигнал исполнительной власти – эксперт об интервью Касым-Жомарта Токаева

В Национальной академической библиотеке прошло экспертное обсуждение интервью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева газете "Egemen Qazaqstan", передаёт BaigeNews.kz.

За круглым столом историки, политологи, представители государственных органов, депутаты делились мнениями и взглядами на основные посылы, которые были отмечены в интервью.

"Откровенность президента в беседе с журналистом издания "Egemen Qazaqstan" можно обозначить как новую искренность. А ведь как раз сейчас в общественном дискурсе развивается тема совещательной демократии, которая невозможна без искренности, без откровенного диалога. Сейчас рождается новая парадигма, в которой важна работа не для граждан, а с гражданами. И в интервью президент даёт чёткий сигнал исполнительной власти, что нужно формировать новую искренность и вести открытый и честный диалог с гражданским обществом", – считает казахстанский политолог Тасым Риззат.

Также в рамках мероприятия состоялась презентация монографии "Династия Шибанидов в истории Казахского ханства". Над этим проектом работала исследовательская группа, в которую вошли учёные историки из Казахстана, России и Таджикистана. В книге собраны уникальные исторические факты, архивные документы, карты.