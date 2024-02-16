Презентованы книга и фильм о Бердибеке Сапарбаеве

В Евразийском национальном университете имени Льва Гумилева прошла республиканская научно-практическая конференция "Личность Бердибека Сапарбаева", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов зачитал участникам конференции приветствие Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

"Бердибек Машбекович – выдающийся государственный и общественный деятель, внесший неоценимый вклад в становление и развитие независимого Казахстана. В разные годы он с честью занимал высокие посты и плодотворно трудился на благо нашей страны. Возглавлял ряд регионов и государственных органов, заслужив признание как добропорядочный, деятельный и компетентный руководитель. Своим трудом он завоевал особое уважение народа. Его высокие человеческие качества, профессионализм и добросовестное отношение к делу всегда будут примером для молодого поколения государственных служащих", - озвучил Кошанов.

На конференции была презентована книга о Бердибеке Сапарбаеве, а также показан фильм о жизненном пути политика.

Теплыми воспоминаниями о Бердибеке Машбековиче поделились заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова, заместитель председателя Сената Жакып Асанов, советник президента по вопросам науки и инноваций Кунсулу Закарья, аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев, герой труда Казахстана Куралай Байменова.