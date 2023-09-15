Превратил теплицу в наркоплантацию: жителя Кызылорды осудили на 5 лет

Суд вынес приговор жителю Кызылорды, который выращивал марихуану в теплице во дворе дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Кызылординской области.

В марте 2023 года, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Кызылординской области совместно с подразделением спецназначения "Беркут" МВД РК задержали 57-летнего мужчину задержали в марте 2023 года. В операции по задержанию принимали участие сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Кызылординской области и подразделение спецназначения "Беркут" МВД РК.

На месте изъяли 145,97грамма семян и 37 кустов марихуаны, посаженные в пятилитровые пластиковые бутыли, полиэтиленовые мешки и цветочные горшки. Также при обыске нашли 1 кг и 710 граммов высушенной конопли, незарегистрированное ружье.

Суд приговорил мужчину к пяти годам заключения, уточнили в ДП области.

Ранее в Алматы МВД ликвидировало преступную группировку, занимавшуюся культивированием и сбытом марихуаны и гашиша в особо крупном размере.

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