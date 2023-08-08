Производившую наркотики ОПГ повязали в Алматы

МВД ликвидировало преступную группировку, занимавшуюся культивированием и сбытом марихуаны и гашиша в особо крупном размере в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"ОПГ наладила культивирование наркосодержащих растений и сбыт наркотиков в южной столице и пригородных районах. Наблюдение и фиксация преступной деятельности осложнялись для полицейских тем, что наркотики поставлялись ограниченному кругу проверенных заказчиков. Специально созданными следственно-оперативными группами проведены задержания 14 человек на территории Алматы и Алматинской области", - сообщили в полиции.

Одновременно проведены обыски с привлечением служебно-розыскных собак. В каждом доме обнаружены и изъяты наркотические средства.

При обыске частного дома, принадлежащего одному из задержанных, в посёлке Байтерек Алматинской области обнаружено дополнительное подсобное помещение, оборудованное диодными лампами для культивирования наркосодержащих растений. Изъято 32 куста конопли.

Вторая лаборатория установлена в Алматы, на цокольном этаже частного дома. Здесь также изъяли кусты наркосодержащей конопли, семена, свёртки с высушенной марихуаной и оборудование для культивирования растений.

Во время задержания все члены преступной группы находились в состоянии наркотического опьянения.

"В результате операции из незаконного оборота изъято более 40 килограммов наркотических средств. В качестве вещественных доказательств к уголовному делу также приобщены изъятые семена конопли, оборудование для её выращивания, денежные средства в национальной и иностранной валюте, сотовые телефоны, которые использовались в преступной деятельности", - уточнили в полиции.

Участникам наркобизнеса кроме культивирования и незаконного оборота наркотиков будет вменена статья 262 УК РК - “Создание, руководство и участие в организованной группе”. Наказание предусматривает лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.