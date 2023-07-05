В Шымкенте оператор ЦОУ разглядел в машине пассажира, нюхающего наркотики

Фото: polisia.kz

Пассажира автомобиля, нюхающего синтетический наркотик, засняли дорожные камеры в Шымкенте. Факт употребления запрещённых средств разглядел внимательный сотрудник Центра оперативного управления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации полицейских, находящийся на переднем пассажирском сидении Toyota Camry молодой мужчина во время остановки авто на светофоре, свернув банкноту в трубочку, вдыхал через нос порошкообразное вещество.

Дежурные ЦОУ сразу же передали информацию патрульным полицейским.

"Транспорт стражи порядка задержали по улице Назарбекова за четыре минуты. В ходе проверки в салоне авто обнаружен бумажный свёрток с марихуаной и два полиэтиленовых пакета с мефедроном", — говорится в сообщении.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 296 УК РК — "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта".

24-летний подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.