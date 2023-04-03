Преступная группа реализовывала угнанные машины из РФ

Группа лиц в Акмолинской области занималась постановкой на учёт и реализацией транспортных средств криминального происхождения, передаёт BaigeNews.kz.

Региональным Департаментом АФМ изобличена деятельность граждан, осуществлявших незаконный ввоз в Казахстан из Российской Федерации в период времени 2020-2021 годы автотранспортных средств криминального происхождения.

"Установлено, что группа лиц по предварительному сговору, приобретала на территории Российской Федерации транспортные средства, находящиеся в розыске. В последующем изготавливали на них поддельные документы на основании которых без фактического пересечения границы производили регистрацию на территории Казахстана, после регистрации и получения правоустанавливающих документов, получая ГРНЗ, пересекали границу и завозили в РК для последующей реализации добросовестным покупателям", - говорится в сообщении.

Приговором суда трое граждан осуждены к восьми, семи и шести годам лишения свободы (не вступил в законную силу).