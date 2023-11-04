Премьера казахстанской комедии о кредитах прошла в Алматы

В Алматы состоялся премьерный показ новой казахстанской комедии под названием "100%", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Сюжет полнометражного игрового фильма с элементами фантастики достаточно необычен. Картина рассказывает о болезненной проблеме нашей страны – высокой закредитованности населения. Как отстоять семейные ценности, сохранить уважение к старшим и овладеть финансовой грамотностью, когда ты с головой в долгах? Обо всём этом можно узнать, посмотрев новое произведение отечественных кинематографистов.

У девочки Алины случайно оказывается смартфон, который исполняет желания. Стоит лишь сфотографироваться на фоне желаемого и разместить фото в социальных сетях, всё чудесным образом сбудется! С помощью телефона Алина хочет погасить все кредиты казахстанцев, тем самым решив острую проблему жителей страны. Получится ли у нее осуществить желаемое? Таков сюжет новой казахстанской семейной комедии, которая получила название "100%".

"Съёмки фильма прошли очень легко, быстро. Он у нас получился красивый, динамичный, веселый, поучительный", — говорит режиссёр фильма Марлен Кейкишев.

Фильм стал третьим в карьере молодого казахстанского кинематографиста Марлена Кейкишева. Главные роли исполняют дебютантка Анель Наркенова и уже хорошо известная казахстанским зрителям актриса Тамирис Жангазинова.

"Если в стране 9 млн человек, которые получили кредиты, это почти все работающие в нашей стране, то из них 1,5 млн находятся на просрочке свыше 90 дней. Это говорит о том, что это серьезный сигнал обществу. Совсем недавно у нас прошли парламентские слушания по этому поводу. И у всех нас есть понимание, что пришло время наводить в этом порядок", — считает депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Стамбеков.

Как отмечают авторы картины, столь необычная тематика выбрана неслучайно. Кредитная кабала и низкая финансовая грамотность населения нашей страны уже становятся общенациональной проблемой. Фильм "100%" c сегодняшнего дня можно посмотреть во всех кинотеатрах Казахстана.