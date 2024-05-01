Премьера боевика "Операция Набат" прошла в Астане

Национальная киностудия "Казахфильм" представила драматический боевик "Операция Набат", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

Фильм снят режиссёром Рашидом Сулейменовым. Картина основана на реальных событиях и рассказывает о самой громкой спецоперации казахстанских силовиков в 1992 году, когда сбежавшие осуждённые захватили в заложники пассажиров рейсового автобуса.

На показе присутствовали представители государственных органов, киноиндустрии и актеры, сыгравшие главные роли.

По словам президента "Казахфильма" Азамата Сатыбалды, это первая премьера в этом году, снятая Национальной киностудией.

"В целом, мы планируем снять в текущем году еще 9 фильмов. Стартуем кинокартиной "Операция Набат". Фильм не только рассказывает о событиях 1992 года. Зритель сможет увидеть целую историю о противостоянии добра и зла, о силе человеческого духа, о жертвенности и о смелости", ― сказал он.

Фильм можно будет посмотреть со 2 мая во всех кинотеатрах страны.