Предыдущие системы международной безопасности разрушаются на наших глазах - Токаев

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Касым-Жомарт Токаев выступил на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, передаёт BaigeNews.kz. Темой съезда стала роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период. Президент Казахстана отметил, что постпандемийный кризис поразил развивающиеся экономики в большей степени, закрепляя бедность и неравноправие, наращивая глобальную инфляцию.

"Мы сталкиваемся с недостатком продовольствия. Одновременно геополитическая конфронтация между самыми крупными мировыми державами усилилась, приводя к наращиванию напряжённости в различных уголках мира. Предыдущие системы международной безопасности разрушаются на наших глазах. Экстремиз и терроризм остаются сложными проблемами и угрозами. Энерегетический кризис также подрывает достижения по углеродной нейтральности. Эти вызовы мы не можем себе позволить игнорировать. Природные катаклизмы за последние несколько десятилетий в основном связаны с изменением климата. И последствия оцениваются примерно в три триллиона долларов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства с сожалением отметил, что недоверие, напряжённость и даже конфликты вернулись в международные взаимоотношения.

"На что мы можем полагаться, чтобы бороться с сегодняшними вызовами? История даёт только один ответ - добрая воля, диалог и сотрудничество. Нет каких-либо других альтернатив успеха. Казахстан всегда выступал за то, чтобы разногласия урегулировать за столом переговоров в духе устава ООН. Санкции, угрозы санкций и использование силы никогда не приведут к решению проблем. В такие моменты, как сейчас, мы должны возвращаться к гуманитарным идеям. Они всегда защищаются традициоными религиями. Уважение к правам человека, уважение друг к другу, взаимная помощь, открытость, справедливость, равноправие - это как раз и столпы новой системы безопасности. Именно поэтому моральный авторитет и голос духовных лидеров как никогда важны сегодня", - отметил президент РК.

В этом отношении он подчеркнул важность обращения его Святейшества Папы Франциска и Великого Имама Аль-Таиба для взаимного уважения и существования в мире.

"Глобальные проблемы не могут разрешаться без конструктивного диалога и без взаимовыгодного сотрудничества. Наша страна всегда поддерживала и продивгала идеи мира и глобальной безопасности, устойчивого прогресса в международной арене", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Во дворце Независимости начался VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Трансляцию со Съезда можете посмотреть здесь.

Напомним, для участия в съезде во вторник, 13 сентября, в Нур-Султан прилетел Папа Римский. Понтифика в аэропорту столицы встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В тот же день Папа Римский Франциск встретился с казахстанской общественностью. В честь его прибытия город украсили флагами Ватикана.

Съезд лидеров мировых и традиционных религий продлится два дня с 14 по 15 сентября.