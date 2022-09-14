В столице начался VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий

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Во дворце Независимости начался VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, передаёт BaigeNews.kz. Тема Съезда определена как "Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период". Участвуют свыше 100 делегаций из 50 стран мира. Главный гость Съезда - Папа Римский Франциск.

Трансляцию со Съезда можете посмотреть здесь.

Открывая Съезд, Касым-Жомарт Токаев поприветствовал всех гостей и поблагодарил религиозных лидеров мира за визит в Казахстан.

"Добро пожаловать на гостепреимную казахскую землю. Для нас высокая честь собрать всех самых влиятельных лидеров мира здесь и вести диалог. Выражаю свое почтение главе Ватикана и католической церкви Папе Римскому Франциску, впервые прибывшему в Казахстан с государственным визитом. Вы внесли огромный вклад в укрепление взаимопонимания между религиями и народами. Я рад прибытию в нашу страну Верховного имама древнего исламского университета Аль-Азхар, высокопочтенного доктора, шейха Ахмада Аль-Тайиба. Казахский народ ценит Вас, как видного деятеля современного мусульманского мира. Вы вносите безмерный вклад в прославление нравственных ценностей и вы верно трудитесь в религиозной сфере. Я рад приветствовать высоких представителей русской православной церкви. Православные христиане вносят весомый вклад в укреплении единства и согласия в Казахстане. С теплотой вспоминаю свою недавнюю беседу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, который выразил поддержку усилиям нашей страны в развитии межконфессионального диалога. Среди нас находится главный Ашкеназский раввин Израиля Давид Лау и главный сефардский раввин Иосиф. Мы вместе с представителями иудейской общины нашей страны придаем этому визиту особое значение. Благодарю за то, что приняли это приглашение и приехали в Казахстан. Это свидетельствует о том, что мы все заинтерсованы в сохранении мира и укреплении межцивилизованного диалога", - сказал Токаев на встрече.

Напомним, главный гость Съезда - Папа Римский Франциск - прилетел в Нур-Султан во вторник, 13 сентября. Его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В тот же день понтифик встретился с казахстанской общественностью. В честь его прибытия город украсили флагами Ватикана.

Съезд лидеров мировых и традиционных религий продлится два дня с 14 по 15 сентября.