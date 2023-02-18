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Лента новостей

BaigeNews.kz/ Данира Искакова Сегодня, 18:33
174
Сегодня, 18:33
174
Фото: BaigeNews.kz/ Данира Искакова

Предвыборный штаб партии "Ауыл" начал свою работу

Сегодня в Астане состоялось официальное открытие предвыборного штаба Народно-демократической патриотической партии "Ауыл", передаёт BaigeNews.kz.

Открывая работу штаба с приветственным словом выступил председатель Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" Али Бектаев.

"Сейчас вместе с республиканским штабом в наших двадцати регионах открываются штабы. Наша партия готова к агитационному периоду. Вот уже несколько лет мы ведем свой работу. За последние семь лет партия действительно доказала свою истинную политическую силу. Во всех регионах у нас есть свои штабы, свои представители. За последние 7 лет более 70 тысяч людей стали членами нашей партии", - сказал он. 

На мероприятии были определены основные направления агитационной работы, презентованы состав, программа предвыборного штаба партии.

 

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#партия "Ауыл" #агитация #выборы
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 18:33
174
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