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Предвыборные теледебаты: как проголосовали зрители
По итогам опроса во время телевизионных дебатов выступление представителя партии Amanat Айдоса Сарыма зрителям понравилось больше всего, передаёт BaigeNews.kz.
10 марта в прямом эфире телеканала КТК прошли теледебаты, участниками которых стали представители политических партий, претендующих на места в мажилисе парламента.
Лицом к лицу в студии прямого эфира встретились:
Айдос Сарым – член партии Amanat;
Дания Еспаева – член Национального совета демократической партии "Ак жол";
Жигули Дайрабаев – заместитель председателя партии "Ауыл";
Ермухамет Ертысбаев – председатель Народной партии Казахстана;
Айнур Сабитова – член политсовета партии "Байтак";
Динара Шукижанова – сопредседатель партии Respublica;
Асхат Рахимжанов – председатель Общенациональной социал-демократической партии.
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Исследовательский институт "Общественное мнение" опубликовал результаты зрительского опроса по итогам теледебатов.
Рейтинг выступлений кандидатов в депутаты согласно зрительскому голосованию выглядит так:
- Аmanat - 59%
- Respublika - 15%
- "Ак жол" - 8,5%
- Общенациональная социал-демократическая партия - 4,7%
- "Ауыл" - 4,4%
- Народная партия Казахстана - 2,9%
- "Байтак" - 2,4%
- Никто из участников - 3,1%.
Кроме того, 80,7 % зрителей проголосовали за то, что примут участие 19 марта на выборах, воздержатся от голосования 2,4 % респондентов.
70,7 % зрителей считают, что темы, затронутые на теледебатах были интересными.
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