Предвыборные теледебаты: как проголосовали зрители

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По итогам опроса во время телевизионных дебатов выступление представителя партии Amanat Айдоса Сарыма зрителям понравилось больше всего, передаёт BaigeNews.kz.

10 марта в прямом эфире телеканала КТК прошли теледебаты, участниками которых стали представители политических партий, претендующих на места в мажилисе парламента.

Лицом к лицу в студии прямого эфира встретились:

Айдос Сарым – член партии Amanat;

Дания Еспаева – член Национального совета демократической партии "Ак жол";

Жигули Дайрабаев – заместитель председателя партии "Ауыл";

Ермухамет Ертысбаев – председатель Народной партии Казахстана;

Айнур Сабитова – член политсовета партии "Байтак";

Динара Шукижанова – сопредседатель партии Respublica;

Асхат Рахимжанов – председатель Общенациональной социал-демократической партии.

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Исследовательский институт "Общественное мнение" опубликовал результаты зрительского опроса по итогам теледебатов.

Рейтинг выступлений кандидатов в депутаты согласно зрительскому голосованию выглядит так:

Аmanat - 59%

Respublika - 15%

"Ак жол" - 8,5%

Общенациональная социал-демократическая партия - 4,7%

"Ауыл" - 4,4%

Народная партия Казахстана - 2,9%

"Байтак" - 2,4%

Никто из участников - 3,1%.

Кроме того, 80,7 % зрителей проголосовали за то, что примут участие 19 марта на выборах, воздержатся от голосования 2,4 % респондентов.

70,7 % зрителей считают, что темы, затронутые на теледебатах были интересными.