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elorda.info Сегодня, 00:37
153
Сегодня, 00:37
153
Фото: elorda.info

Предвыборные теледебаты: как проголосовали зрители

По итогам опроса во время телевизионных дебатов выступление представителя партии Amanat Айдоса Сарыма зрителям понравилось больше всего, передаёт BaigeNews.kz.

10 марта в прямом эфире телеканала КТК прошли теледебаты, участниками которых стали представители политических партий, претендующих на места в мажилисе парламента.

Лицом к лицу в студии прямого эфира встретились:

Айдос Сарым – член партии Amanat;

Дания Еспаева – член Национального совета демократической партии "Ак жол";

Жигули Дайрабаев – заместитель председателя партии "Ауыл";

Ермухамет Ертысбаев – председатель Народной партии Казахстана;

Айнур Сабитова – член политсовета партии "Байтак";

Динара Шукижанова – сопредседатель партии Respublica;

Асхат Рахимжанов – председатель Общенациональной социал-демократической партии.

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Исследовательский институт "Общественное мнение" опубликовал результаты зрительского опроса по итогам теледебатов.

Рейтинг выступлений кандидатов в депутаты согласно зрительскому голосованию выглядит так:

  • Аmanat - 59%
  • Respublika - 15%
  • "Ак жол" - 8,5%
  • Общенациональная социал-демократическая партия - 4,7%
  • "Ауыл" - 4,4%
  • Народная партия Казахстана - 2,9%
  • "Байтак" - 2,4%
  • Никто из участников - 3,1%.

Кроме того, 80,7 % зрителей проголосовали за то, что примут участие 19 марта на выборах, воздержатся от голосования 2,4 % респондентов. 

70,7 % зрителей считают, что темы, затронутые на теледебатах были интересными.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 00:37
153
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