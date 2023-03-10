Теледебаты: за что призывают голосовать казахстанцев политические партии

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В Казахстане в прямом эфире проходят телевизионные дебаты между кандидатами в мажилис от семи политических партий. В первом раунде оппоненты презентовали предвыборные программы, передаёт BaigeNews.kz.

Партия AMANAT ставит перед собой цель добиться социальной справедливости.

"Наша программа написана вместе с народом. Мы наведем порядок в стране и обеспечим социальную справедливость, добьемся возвращения незаконно выведенных капиталов, усилим борьбу с коррупцией, олигополиями. Мы добьемся увеличения доходов каждой семьи, каждого казахстанца. Мы примем новый социальный кодекс. Мы повысим пенсии и базовые пенсии. Мы добьемся досрочного выхода работников вредного производства на пенсию. Мы увеличим зарплаты учителям и врачам, социальным работникам и военным. Мы увеличим соцпомощь в полтора раза для почти двух миллионов граждан. Мы построим школы на более чем один миллион ученических мест, построим жилье для 700 тысяч семей. Мы откроем сотни предприятий, которые ежегодно будут генерировать свыше 40 тысяч рабочих мест, обеспечив стабильной работой полтора миллиона молодых сограждан. Примем новый Налоговый кодекс, который создаст равные правила игры для всех. Снимем 15 тысяч регуляторных барьеров для бизнеса. Мы возродим село, направив на это триллион тенге. Мы реализуем сто инвестпроектов в аграрном секторе, направив на это 1,5 миллиарда долларов. Мы продолжим проект "Жер Аманаты" и вернем государству еще пять миллионов гектаров земли", - заявил Айдос Сарым.

Зампредседателя партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев сообщил о планируемых изменениях в аграрной отрасли.

"Мы примем закон о безопасности пищевых продуктов. Должны быть реформы в отношении индустриально-аграрной страны. За счет госбюджета разгрузим сельхозпроизводителей. Полностью исключим все виды налогов", - сказал он.

Сопредседатель партии Respublica Динара Шукижанова сообщила о том, что необходимо развивать, в первую очередь, экономику.

“В следующем году дефицит нашего бюджета может составить четыре триллиона тенге. Если бы наша страна была предприятием, то мы стали бы банкротами. Мы многое пережили – девальвацию, санкции. Но мы хотим прийти и предложить другой путь, другой подход. Задумайтесь, как мы будем жить через 30 лет? Я смотрю на свою дочь и думаю, как она будет жить через 30 лет, мне это важно, и поэтому мне важно, как мы будем развивать инфраструктуру, этим мы будем заниматься. Мы – про экономику. Мы про то, чтобы Казахстан стал доходной страной. И тогда средства можно направлять на здравоохранение, образование и любую из других сфер", - считает она.

Председатель НПК Ермухамет Ертысбаев призвал казахстанцев принять участие в выборах.

“Дебаты переводится с французского как спор, но я не хочу ни с кем спорить. В нашей партии есть более ценная значимая и важная вещь - это идея социализма. Вы можете спросить какого социализма? Скандинавского социализма, например. В Норвегии всего полвека назад обнаружили гигантские запасы нефти и газа. И в настоящее время каждый норвежец на специальном счету имеет в среднем 200-300 тысяч евро. Не надо выдумывать велосипед, у нас есть идея с которой мы идём, и с этой точки зрения, если 19 марта миллионы людей поддержат программу Народной партии, то эта идея станет материальной силой. Сейчас мы можем удариться в цифры, факты, многочисленные обещания, а дебаты это публичный обмен мыслями. Абсолютно согласен с ораторами, что народ заждался, народ хочет реальных перемен. Вы можете голосовать за кого угодно, но придите и сделайте свой выбор, выполните свой гражданский долг", - сказал он.

Член политсовета партии "Байтак" Айнур Сабитова обратила внимание на накопившиеся проблемы в сфере экологии.

"Нам надоело слышать обещания и видеть, как на недрах нашей страны обогащаются крупные промышленные компании. Нам надоело дышать грязным воздухом от промышленных предприятий. Нам надоело отравлять легкие наших детей и губить здоровье наших родителей. Причём никто не получает никакой компенсации за этот ущерб, за все приобретённые болезни нашего народа. Особенность нашей платформы состоит в том, что никакая экономика, никакая сильная страна невозможна без здоровых, умных, образованных, со сформированным антикоррупционным сознанием молодых людей. Я хочу сказать, что здоровая жизнь - это значит здоровая экономика. Стране необходима чистая энергетика и чистая промышленность. Мы боремся не за власть, мы боремся за справедливый Казахстан. Мы ежедневно защищаем права наших граждан простых людей. Если мы зайдем в парламент, мы проведём ревизию, мы проведём независимое исследование ущерба экологии который нанёс промышленный комплекс здоровью народа. За это мы боремся", - указала она на проблему.

В партии "Ак жол" ставят цель развить предпринимательство.

"Мы постоянно поднимаем вопросы через депутатские запросы и прямые встречи с правительством. Хочу напомнить только на отдельных примерах, с 2017 года, заметьте, до январских событий, мы поднимали вопрос о деятельности СЦС, в котором обвинён Кайрат Сатыбалды. Мы указали, что именно эта компания захватила все ЖД пути, не только у КТЖ, но и у частных компаний. Мы требовали вернуть их. Второй пример. В 2016 году партия "Ак жол" первая подняла вопрос о монопольной деятельности РОП. Мы с 2017 года добиваемся, чтобы закрыли все СПК, потому что они все ресурсы используют не по назначению. Мы ставим задачу по сокращению бедности, преодолению пропасти между богатыми и бедными. Мы знаем, как преодолевать бедность. Для этого нужно создать возможности для массового предпринимательства", - выступила на дебатах Дания Еспаева.

Руководитель Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов акцентировал внимание на необходимости новых реформ в стране.