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ktk.kz Сегодня, 21:00
111
Сегодня, 21:00
111
Фото: ktk.kz

Предвыборные теледебаты начались в эфире КТК

В прямом эфире телеканала КТК стартовали теледебаты, участниками которых стали представители политических партий, претендующих на места в мажилисе парламента, передаёт BaigeNews.kz.

Партию AMANAT представляет Айдос Сарым. От партии "Ак жол" выступит Дания Еспаева. В дебатах также участвует заместитель председателя партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев, председатель Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев, член политсовета партии "Байтак" Айнур Сабитова, сопредседатель партии Respublica Динара Шукижанова и председатель Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов.

Наблюдать за баталиями можно в эфире КТК, а также на всех интернет-площадках телеканала – в YouTube, Facebook и Telegram-канале.

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#дебаты #выборы 2023 #партии
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:00
111
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