Предвыборные теледебаты начались в эфире КТК

Фото: ktk.kz

В прямом эфире телеканала КТК стартовали теледебаты, участниками которых стали представители политических партий, претендующих на места в мажилисе парламента, передаёт BaigeNews.kz.

Партию AMANAT представляет Айдос Сарым. От партии "Ак жол" выступит Дания Еспаева. В дебатах также участвует заместитель председателя партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев, председатель Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев, член политсовета партии "Байтак" Айнур Сабитова, сопредседатель партии Respublica Динара Шукижанова и председатель Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов.

Наблюдать за баталиями можно в эфире КТК, а также на всех интернет-площадках телеканала – в YouTube, Facebook и Telegram-канале.