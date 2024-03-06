Предпринимателя оштрафовали за снятие плодородного слоя почвы

В Павлодарской области начали административное производство в отношении жителя региона за самовольное снятие плодородного слоя почвы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Областной департамент по управлению земельными ресурсами на основании обращения жителя района Аккулы установил факт снятия сельхозтоваропроизводителем верхнего плодородного слоя почвы на землях сельскохозяйственного назначения.

Он сделал это для ведения своего производства. Мужчину привлекли к административной ответственности. Он выплатил штраф в размере 700 месячных расчетных показателей (2,6 миллиона тенге) по статье 337 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" "Порча земли".

Ранее фермеры Павлодарской области заявили о рисках срыва предстоящей посевной кампании. У некоторых сельхозпроизводителей нет семян пшеницы для засева полей, другим сложно выбраться из долгов и кредитов, взятых для нужд хозяйств.

Кроме того, по словам фермеров, опыт прошлого года показал: система страхования не работает должным образом и аграрии не защищены от стихийных бедствий, а также других форс-мажоров.