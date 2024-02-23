О рисках срыва предстоящей посевной кампании заявили фермеры Павлодарской области

Вопрос подготовки к весенне-полевым работам бурно обсуждают аграрии Павлодарской области. Некоторые заявляют, что сеять, пшеницу нечем, семян практически нет. Помимо этого есть и финансовые проблемы. По итогам 2023 года одни накопили лишь долги, другим удалось выйти хотя бы по нулевым показателям, но в целом предстоящий сезон встречают без денег. Тем временем, синоптики прогнозирует предстоящее лето еще более жарким, чем прошлое и если вновь не будет осадков, говорят фермеры, для многих это обернется полным разорением, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Из-за засухи осенью прошлого года чиновники в Павлодарской области прорабатывали вопросы оказания помощи фермерам. В частности, на зиму заготовили более 1 миллиона тонн сена, сенажа, ячменя, чтобы было чем прокормить скот в регионе. Отработали вопросы с кредиторами. Брали фермеры в займ удобрения и пестициды, а также технику, а поскольку платить оказалось нечем, срок возврата продлили на год, до декабря 2024-го.

Однако теперь фермеры вновь заявляют о проблемах, но уже из-за того, что получили эту самую отсрочку по кредитам. Якобы в банках есть ограничения на 2-3 года для тех, кто ранее не смог выплатить займ в срок.

"На сегодняшний день обстановка у всех одинаковая. Всем нужны деньги. Кто брал отсрочку по кредитам, им теперь не дают кредиты. Этот вопрос сейчас отрабатывается. Есть предложения от семеноводческих хозяйств: взять в долг под проценты. Но для этого нужно, чтобы крестьянское хозяйство было незакредитовано. Но сейчас у всех долги. Поэтому пока неизвестно, что будет с посевной. По мере возможности технику готовим, но только все самое необходимое. Приобретений новых никаких пока не предвидится. Есть хорошие условия продавцов семян, рассрочка, 10 процентов внести первоначальный. Но в некоторых случаях можно внести залоговое имущество, однако и это самое имущества есть далеко не у всех", - говорит фермер из Щербактинского района Иван Богомолов.

Иван Богомолов поддерживает коллег, указывая, что фермеры, не получившие урожай, соответственно не смогли заготовить семена. Поэтому семена придется покупать. Но и здесь есть проблема – качество покупных семян. Из-за засухи семенное зерно потеряло необходимую кондицию, став мягким. Исходя из этого, аграрии региона пришли к неутешительному прогнозу: сеять пшеницу в 2024 году будет большим риском.

"Предстоящая посевная кампания будет очень сложная. Семенного материала по зерновым культурам практически нет. А если повторится засуха, то большинство фермеров, с учетом отсрочки по кредитам, просто разорится. Конечно, мы надеемся, что погода будет нам благоволить", - отмечает заместитель председателя СПК "Ертіс Агро" Тимур Аспанов.

По словам фермеров, опыт прошлого года показал, что система страхования не работает, так как должна. По сути, аграрии не защищены от стихийных бедствий и других форс-мажоров. Хотя страховые выплаты могли бы использоваться как залог при получении кредитов.

"Уже давно мы говорим о введении инструмента страхования. Но система не страхует гибель посевов. Застраховать можно избыток влаги в почве, либо ее недостаточность. А вот если на вашем поле случился град или пожар, страховке данная ситуация не подлежит", - озвучил заместитель председателя СПК "Ертіс Агро" Тимур Аспанов.

Председатель павлодарского филиала Ассоциации фермеров Казахстана, в очередной раз призывает коллег страховать свой бизнес, страховать поля. И готовиться к этому нужно уже сейчас.

"Фермеры, которые не застраховали свои посевы, допустили большую оплошность. И таких большинство. Кто не застраховал, все столкнулись с проблемами. Второй момент, нужно обязательно внедрять современные технологии в процесс работы с землей, с культурами. Мы вкладываем огромные деньги в технику, в строительство, но вопросы технологий мы почему-то обходим стороной. Ведь это очевидно, что технологии, которыми пользовались 100 - 200 лет назад, уже не актуальные", - говорит председатель Ассоциации фермеров Казахстана Павлодарской области Ерлан Токтушаков.

Тем временем, в региональном филиале Ассоциации фермеров Казахстана рассказали, что в январе удалось проработать вопрос выплаты субсидий и уже в начале марта аграрии должны получить 1 миллиард тенге. Эти деньги, помогут им с посевной.

"Делать прогнозы неблагодарное дело, но я считаю, что 2024 год будет для Павлодарской области благоприятный. При этом осенью опять начнутся приблизительно жалобы, про то что вырастили урожай, но не знают куда его продать, потому что цены не растут. Мы сейчас в феврале должны об этом подумать, а не осенью, когда проблемы начнутся", - говорит председатель Ассоциации фермеров Казахстана Павлодарской области Ерлан Токтушаков.

Напомним, что вице-министр по ЧС уже заявил, что предстоящее лето может стать еще более жарким, чем прошлое, призвав готовиться к пожароопасному периоду. Переживать, само собой, стоит и фермерам. Они, в свою очередь, вновь напоминают о важности разработки четкого плана действий во время засухи.

"По прошлому году было много вопросов по введению режима ЧС природного характера. Мы читали, что в законе, ЧС природного характера — это в том числе засуха. Но у нас не ввели режим ЧС. Мы даже не знали, как поступить. Встречались с акиматом Павлодарской области, депутатами Мажилиса, а алгоритма действий не было", - высказывается фермер из Иртышского района Павлодарской области Даулет Бакишев.

К слову, в павлодарском филиале "Казгидромет" пока данных по долгосрочному прогнозу на лето не дают.