Предприниматели СКО больше года зазря платили экосбор
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В Северо-Казахстанской области природопользователи, не зная об отмене, продолжали платить экологический сбор и перевели на счёт государства более 300 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
Прокуроры СКО провели анализ в сфере природопользования и выявили факты необоснованного внесения в бюджет плат за негативное воздействие.
"За 2022 - 2023 годы более восьми тысяч природопользователей области осуществляли уплату платежей за негативное воздействие в окружающую среду на общую сумму 321,4 миллиона тенге, тогда как фактически они освобождены от этих платежей", - сообщили в прокуратуре.
Сообщается, что департамент госдоходов региона вернул предпринимателям 11,8 миллиона тенге, работа по оставшейся сумме продолжается.
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