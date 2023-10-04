Предприниматели СКО больше года зазря платили экосбор

В Северо-Казахстанской области природопользователи, не зная об отмене, продолжали платить экологический сбор и перевели на счёт государства более 300 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Прокуроры СКО провели анализ в сфере природопользования и выявили факты необоснованного внесения в бюджет плат за негативное воздействие.

"За 2022 - 2023 годы более восьми тысяч природопользователей области осуществляли уплату платежей за негативное воздействие в окружающую среду на общую сумму 321,4 миллиона тенге, тогда как фактически они освобождены от этих платежей", - сообщили в прокуратуре.

Сообщается, что департамент госдоходов региона вернул предпринимателям 11,8 миллиона тенге, работа по оставшейся сумме продолжается.