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Право на счастливое детство: как правильно говорить с ребёнком об опасности
Безопасность детей — один из главных вопросов, который тревожит любого родителя. Каким правилам нужно учить ребёнка? Как защитить его от буллинга в школе и нежелательного контента в Сети? Об этом корреспондент BaigeNews.kz побеседовала с соосновательницей школы безопасности Senim Юлией Челноковой.
О главных правилах безопасности детей и уловках преступников
- Юлия, расскажите с какими запросами в вашу школу обычно общаются родители и дети?
- Вопросов очень много, и они самые разные. Например, как защитить ребёнка от похитителя, как избавить от травли.
Мы стараемся подробно и качественно отвечать на каждый вопрос. Ведём тренинги по нашей авторской методике и страницу в Instagram, снимаем ролики и убеждены, что наша миссия - научить детей и взрослых основам личной и общественной безопасности откликается многим, и сообщество осознанных казахстанских родителей становится всё больше.
В силу своей работы и призвания мы всегда старались внести вклад в изменение сложившейся ситуации к лучшему и теперь объединили свои знания и опыт под флагом Senim. Большую работу ежедневно проводит команда наших экспертов и тренеров.
- С какого возраста ребёнка нужно учить осознанию своей безопасности?
- Важно учитывать возраст ребёнка. С малышом говорить о безопасности лучше всего через ситуативные игры. С детьми 5-8 лет – читать книги, смотреть обучающие мультики. С подростками следует откровенно беседовать. При этом любой разговор должен подкрепляться личным примером старших.
Где найти информацию?
Сегодня существует множество книг, сайтов, видео на тему безопасности детей. Они помогают родителям знакомить ребят с важной и полезной информацией. Например, это книги "Правила поведения для детей", "Что делать, если…".
- Каким главным правилам безопасности нужно приучать ребёнка? Например, если мы говорим о ситуации, когда незнакомый человек подходит к нему.
- Ребёнок может в теории прекрасно знать, что такое опасность и как следует поступать, а на практике — не использовать свои знания. Почему? Потому что так устроена детская психика.
Когда появляется что-либо интересное, новое, необычное, да и просто какой-либо соблазн, ребёнок может легко повестись на него. Попробуйте, например, своего знакомого, голос которого ребёнок не знает, попросить позвонить вам домой, завести с сыном или дочкой беседу. И постараться выведать один ли он дома и когда вернутся родители.
Увы, результаты вас разочаруют. Ребёнок ответит на все вопросы и завяжет разговор с незнакомым человеком. Вывод в этой ситуации один: чему бы вы ни обучали ребёнка — сказать этого мало! Любые правила безопасности надо ежедневно закреплять, вводить в бытовую практику.
Так какие эти главные правила? Во-первых, нужно объяснять, что нельзя заходить с незнакомцами в подъезд и лифт и садиться в автомобиль к посторонним людям.
Также нужно объяснить, что нельзя принимать от незнакомцев подарки и соглашаться куда-либо с ними пойти или проводить их. Нельзя задерживаться на улице после школы, особенно с наступлением темноты. Нельзя разговаривать с незнакомцами и впускать их в дом.
- Распространена ситуация, когда незнакомый человек может подойти к ребенку и предложить что-то. Но преступники сейчас идут на другие ухищрения. Расскажите о них.
- Одним из самых распространённых трюков, которыми пользуются похитители, является просьба ребёнка о помощи. Если вы стали свидетелем такой ситуации, стоит обратить на неё внимание, ведь обычно нормальные взрослые люди не обращаются за помощью к незнакомым детям!
Также преступники в своих целях используют игрушки, конфеты, гаджеты. Дети очень открыты и доверчивы. Если вы видите, как кто-то на улице предлагает ребенку конфеты или игрушки или обещает показать крутой гаджет, но только в машине, нет никаких сомнений в том, что это похититель.
Иногда похитители используют и других детей в качестве приманки и с их помощью больше узнают о своих потенциальных жертвах.
Кроме того, нужно обращать внимание и на чужие машины рядом с детьми. Если вы видите машину, которая медленно едет по улице вслед за ребёнком, следует знать, что это предупреждающий знак. А если водитель просит ребенка показать дорогу или приглашает его сесть в машину - это определенно похититель.
Похитители также втираются в доверие к детям с помощью лести, а также обещаний славы и успеха. Они часто говорят детям, что они продюсеры фильмов или фотографы. Это работает в основном с детьми постарше - 10-11 лет.
Трудно проявлять бдительность, когда похитители представляются полицейскими, военными, пожарными, и просят ребёнка пойти с ними, так как он плохо себя вёл. Люди в форме вызывают доверие даже у взрослых. Но любой настоящий служащий сначала начнет разыскивать родителей ребёнка и никогда не откажется от помощи, если вы её предложите.
- В новостях мы нередко слышим о том, что преступления против ребёнка совершают и близкие родственники. Как обезопасить его в данном случае?
- Да, к сожалению, это печальная тенденция, о которой невозможно молчать. Подобные "семейные" преступления, как правило, растянуты во времени и раскрываются лишь тогда, когда дети решаются на крайние меры: пытаются покончить с собой, убегают из дома.
Дети обычно скрывают это, так как подсознательно считают себя виновными в происходящем и боятся презрения окружающих.
Что необходимо знать родителям? Нужно уважать своего ребёнка, не позволять другим и не заставлять его делать что-то против своей воли. Если ребёнок говорит о нездоровом интересе к нему взрослого, прислушайтесь к его словам. Поговорите об этом с этим взрослым, не оставляйте ребёнка один на один с этим человеком, следите за ситуацией.
Отец должен поговорить обо всех интересующих сына вопросах относительно половой жизни.
Мать должна объяснить девочке, как ей вести себя с противоположным полом. Если вы заметили странность в поведении ребёнка, поговорите с ним, что его беспокоит.
В любой, в самой сложной ситуации, нужно обратиться за помощью к родителям или другим значимым взрослым. По закону, дело об изнасиловании несовершеннолетнего может быть возбуждено и без подачи заявления. Можно также позвонить по телефонам доверия.
- В случае, если над ребёнком было совершено насилие, каков должен быть алгоритм действий родителя?
- В первую очередь, необходимо выяснить, что случилось. Ребёнку нужно дать понять, что вы на его стороне и сможете его защитить. Не осуждайте и не перекладывайте ответственность за случившееся на него. Если вы не готовы самостоятельно поговорить с ребёнком, предложите ему вместе обратиться за помощью к психологу. Важно позаботиться о получении ребёнком медицинской, психологической и юридической помощи.
В правоохранительные органы вы сообщить обязаны. А вот будут ли вы обсуждать это с родителями одноклассников ребенка, передадите ли информацию в СМИ — это ваш личный выбор.
О буллинге и соцсетях
- Также важной темой в безопасности детей является тема буллинга. Как уберечь ребёнка от этого? И как распознать, что ребёнка обижают в школе?
- В первую очередь, нужно выстраивать доверительные отношения с ребёнком. Чтобы он знал, что может прийти к вам с любой проблемой, и вы можете помочь решить её без осуждения. Некоторые родители придерживаются того, чтобы не вмешиваться. Они считают, что жалобы – это стыдно. Ребёнок это чувствует, что может привести к чувству незащищённости.
Ситуация с буллингом может кардинально измениться тогда, когда обращаться за поддержкой к самым близким людям станет нормой.
Для того, чтобы выстраивать доверительные отношения с ребёнком нужны и общие дела, увлечения, интересные поездки. Такая атмосфера в семье способствует доверительным отношениям. При этом важно, чтобы не только ребёнок рассказывал о своих радостях, сложностях, но и каждый член семьи. Так родитель может быстрее понять, что что-то идёт не так и может повлиять на ситуацию.
Если же вы столкнулись с тем, что ваш ребёнок подвергается буллингу в школе, важно помнить, о том, что его нельзя оставлять один на один с травлей. Советы о том, что не нужно обращать внимания, ни к чему не приведут. Пассивное поведение взрослого равноценно одобрению для агрессора и отказу в помощи для жертвы.
Также необходимо максимально спокойно проанализировать ситуацию. Важно помнить, что чувства и эмоции могут переполнять вас, но они зачастую плохие помощники. Когда родитель узнает о происходящем, у него могут возникнуть мысли о том, что он не смог защитить своего ребёнка.
В сложившейся ситуации важно выстроить чёткий алгоритм действий: встреча и переговоры с классным руководителем, встреча и переговоры с родителями. Если не помогает – встреча и переговоры с руководством школы.
- Сейчас также много говорят о зависимости детей от соцсетей. Как вы считаете, как нужно уберегать ребёнка от опасности в Интернете, нежелательного, шокирующего контента?
- В современном мире пользователи Сети становятся все моложе. Благодаря Интернету дети открывают для себя новый мир, получают огромное количество информации, знакомятся и общаются, занимаются творчеством. Но для успешного и безопасного путешествия по "всемирной паутине" необходимо знать как о её возможностях, так и о ловушках, подстерегающих пользователя в Интернете. В первую очередь детям нужно рассказывать о конфиденциальности.
Их нужно учить тому, чтобы они не выдавали в Интернете информацию о себе и своей семье. Например, если на сайте нужно, чтобы ребёнок ввел имя, помогите ему придумать псевдоним. А для того, чтобы ребёнок не мог заниматься чем-то посторонним, можно создать ему учётку, где будут ограниченные права.
Также можно создать семейный электронный ящик, через который будут видны действия ребёнка. И, конечно, нужно сообщать в компетентные органы о негативном контенте.
- Какие главные советы родителям о безопасности вы могли бы дать? Как родитель должен объяснять их ребёнку?
- В первую очередь нужно устанавливать доверительные отношения в семье. Это очень важно. Интересуйтесь, что в этом дне было хорошего для ребёнка, а что не очень. Заведите традицию "Летопись нашего дня" и записывайте каждый вечер все эмоции ребёнка. Так вы не только наладите эмоциональный контакт с ребёнком, но и будете знать все подробности его дня.
Ребёнок должен доверять только родителям. Преступник может представиться тренером, медиком, блогером и даже родственником мамы или папы, их коллегами.
Также важно объяснять, что нельзя принимать подарки или деньги от незнакомого человека. Это нужно говорить тактично, чтобы не запугивать ребёнка и не пробуждать в нём подозрительность к окружающим.
Не оставляйте своих детей без присмотра, не разрешайте гулять далеко от дома. В случае чего, можно договориться с кем-нибудь из соседей наблюдать за детьми по очереди во дворе.
Это простые правила, напоминания, но именно они формируют основы безопасности детей. Берегите себя и своих детей. Желаем крепкого здоровья, доверительных отношений и счастливых встреч на перекрёстках безопасного детства!
- Спасибо за интервью!
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