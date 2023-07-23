- Украсть за 60 секунд: вора-рекордсмена ищет полиция в Актау 22:49 64
- Правила игры в футбол на Луне разработали британские учёные 22:13 160
- Педофилу дали 25 лет за изнасилование девятилетней девочки в Семее 21:46 301
- Размытую селем дамбу на плотине Талгар восстановили 21:12 269
- Александр Недовесов выиграл первый в карьере АТР 250 20:48 277
- Фатима Ирназарова стала чемпионкой мира по пулевой стрельбе среди юниоров 20:12 312
- 15-летний подросток жестоко убил родную мать в ВКО 19:48 782
- Двоих жителей ЗКО укусили змеи 19:19 384
- Жара до 43 градусов снова ожидается в некоторых регионах Казахстана 18:44 588
- Многокилометровая очередь из грузовиков с арбузами образовалась на границе Казахстана с Россией 18:17 444
- Российский суд впервые аннулировал брак из-за смены пола 17:52 405
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана приняла вызов от опасной соперницы 17:15 413
- Пациенты детской инфекционной больницы в Актау второй день сидят без воды 16:53 361
- Боксёр из Казахстана побил соперника с 33 нокаутами 16:16 516
- В Казахстане проведут ревизию всех детских госучреждений 15:49 377
- Лукашенко: Нас стали напрягать вагнеровцы. Им хочется на запад 15:35 1017
- Пожар вспыхнул на трансформаторной подстанции в Караганде 15:18 436
- Учёные объединят клетки человеческого мозга с искусственным интеллектом 14:41 417
- Юных сёрферов спасли на побережье Каспийского моря 14:07 452
- "Второе сердце" для пациентов после инфаркта придумали таразские школьники 13:46 469
- Десятки тысяч людей в панике эвакуируются из-за лесных пожаров в Греции 13:15 424
- Илон Маск хочет заменить на Х птицу с логотипа Twitter 12:48 438
- Стартовало комплексное тестирование для поступления в магистратуру 12:19 429
- Елена Рыбакина похвасталась шикарными фото с отдыха в Италии 11:43 797
- Упавшую с лошади в горах девушку спасли на вертолёте в ВКО 11:24 529
- Гвардеец спас 12-летнего спортсмена в гребном канале Астаны 11:17 523
- Почему "кофе 3 в 1" пить вредно, рассказали учёные 10:45 4464
- Селевым потоком размыло дамбу на плотине Талгар: 150 человек эвакуировали 10:16 567
- Стройматериалы из нефтеотходов, искусственный интеллект против инсульта – яркие проекты казахстанских ученых 10:00 538
- Википедия дала сбои в некоторых странах 09:48 482
- Скатова разгромили в полуфинале квалификации турнира в Хорватии 09:19 505
- Победительницу "Голос Казахстана. Дети" поздравили в родном городе 08:44 713
- Сократить прогулки советуют жителям столицы и ещё трёх городов в воскресенье 08:14 2600
- При поддержке ПРООН презентован обновлённый турмаршрут в нацпарке в ВКО 07:42 480
- Потолок рухнул в квартире 200-летней двухэтажки в Уральске 06:05 722
- Духи с ароматом красного апорта создала учёная из Алматы 05:12 567
- 10 медалей завоевали казахстанские каратисты на чемпионате Азии 04:33 532
- Подросток на каноэ перевернулся на гребном канале Астаны 03:44 617
- В Казахстане усилят защиту прав потребителей, совершающих онлайн-покупки 02:48 558
- Водителя из Шымкента наказали за световые сигналы на авто 01:20 611
- Лесные пожары в Греции добрались до гостиниц, туристов эвакуируют 00:12 588
- Микрорайону "Жагалау" придадут столичный лоск, пообещал аким Астаны 22.07.2023 596
- В затопленном кипятком торговом центре в Москве нашли тела четверых погибших 22.07.2023 2182
- Из-за неизвестной болезни в Египте в Казахстане усилили контроль за зарубежными рейсами 22.07.2023 672
- Умерла дочь Чарли Чаплина 22.07.2023 798
- Полицейские разыскали жителя Семея, фотографировавшего женщин под юбкой 22.07.2023 1313
- Баян Алагузова поделилась фото из роддома 22.07.2023 3389
- В большей части Атырау в понедельник не будет света 22.07.2023 1079
- Торговый центр в Москве затопило кипятком, три человека оказались заблокированными 22.07.2023 802
- Просидевшую два месяца в колодце собаку спасли казахстанские зоозащитники 22.07.2023 642
- Дожди, шквал и аномальная жара: каким будет воскресенье для казахстанцев 22.07.2023 724
- Новый метод лечения рака печени у детей начали применять в Алматы 22.07.2023 645
- Три человека погибли в страшном ДТП в Жетысу 22.07.2023 816
- Мутная вода: временно ограничена подача воды в одном из районов Алматы 22.07.2023 634
- Свадебный кортеж сбил подростка на скутере в Талдыкоргане 22.07.2023 842
- В одну из школ Актобе будут запускать детей по отпечатку рисунка вен на ладони 22.07.2023 770
- Верховный суд поставил точку в деле об озёрах Малый Талдыколь 22.07.2023 660
- На Иссык-Куле похитили 12-летнего мальчика и требовали от родителей 300 тысяч долларов 22.07.2023 1344
- Популярный спектакль "Гауһартас" бьёт рекорды по продаже билетов 22.07.2023 872
- В минкультуры и спорта отреагировали на возможное проведение ЧМ по футболу в Казахстане 22.07.2023 658
- Замакима Шымкента арестовали на два месяца 22.07.2023 702
- Дархан Кыдырали призвал журналистов больше продвигать природу родного края 22.07.2023 634
- "Лучший YouTube канал" и "Лучший подкаст" определят в Казахстане 22.07.2023 613
- В Астане построят новый мост через реку Есиль 22.07.2023 689
- Предприниматели из Мангистау впервые примут участие в международном конкурсе сыров 22.07.2023 789
- Группа туристов застряла в домике лесника из-за селя в Алматинской области 22.07.2023 899
- Вышла третья часть манги с участием Димаша Кудайбергена 22.07.2023 766
- Казахстанец сенсационно нокаутировал непобеждённого боксёра из Испании 22.07.2023 778
- Ретроградная Венера: чего не стоит делать в это время знакам Зодиака 22.07.2023 927
- Сколько стоит отдых в детских лагерях Казахстана и как к нему подготовиться 22.07.2023 762
- Связала и увела в заброшенное здание: задержана подозреваемая в похищении ребёнка в Алматинской области 22.07.2023 1537
- Бублик сделал заявление о своем будущем после исторического Уимблдона-2023 22.07.2023 892
- Неблагоприятные метеоусловия в субботу будут в трёх городах Казахстана 22.07.2023 648
- ИИ-алгоритм для помощи журналистам разрабатывает Google 22.07.2023 714
- В Актау проведут внеплановую проверку "КазАзота" 22.07.2023 628
- 2307 казахстанских женщин бесплатно обучат IT-специальностям 22.07.2023 710
- Сериал о погибшем пожарном Аскаре Забикулине покажут в сентябре 22.07.2023 712
- Автобус с пассажирами перевернулся в Карагандинской области 22.07.2023 937
- Сноха оформила кредит на имя свёкра и присвоила деньги в Шымкенте 22.07.2023 996
- После дождя в Алматинской области откачана вода со 138 дворов домов 22.07.2023 842
- LOADING...
Правила игры в футбол на Луне разработали британские учёные
Потомки родоначальников футбола решили стать первыми и в разработке правил игры с мячом на Луне. Ученые британского Института инженерии и технологий уверены, что к 2035 году спутник Земли будет принимать футбольные матчи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 1001guru.ru.
Научные сотрудники IET разработали первый свод правил лунного футбола, которые содержат не только основные установки на игру, но и рекомендуемые параметры для одежды игроков и инвентаря.
На Луне, по мнению британских учёных, придётся использовать яркий чёрно-белый мяч, размером в полтора раза больше обычного. Он будет наполнен аэрогелем нового поколения с губчатой структурой, которая позволит снаряду отскакивать от лунной поверхности.
В качестве экипировки игроков рассматривается герметичный костюм со встроенными подушками для коленей и локтей. Он должен иметь систему охлаждения и обогрева, а также подкладку для впитывания пота. Шлемы со встроенными компьютерами должны обеспечивать возможность общения футболистов с тренерами и судьями.
Сами арбитры будут присутствовать на поле виртуально, в виде голограмм, а физически они будут находиться на ближайшей закрытой станции и следить за игрой с помощью видеокамер. Матч будет длиться четыре четверти по 10 минут, а каждый перерыв займёт 20-25 минут для обслуживания оборудования.
Одна из главных целей проекта не вполне спортивная – увлечь и вдохновить молодёжь на продолжение карьеры в области науки и инженерии. Ученые IET даже объявили конкурс, в рамках которого юным дарованиям в возрасте от 4 до 13 лет предложено придумать форму для первой внеземной команды – Moon Utd ("Луна Юнайтед").
-
Trend news
- Украсть за 60 секунд: вора-рекордсмена ищет полиция в Актау 22:49 14
- Педофилу дали 25 лет за изнасилование девятилетней девочки в Семее 21:46 281
- 15-летний подросток жестоко убил родную мать в ВКО 19:48 749
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана приняла вызов от опасной соперницы 17:15 409
- Елена Рыбакина похвасталась шикарными фото с отдыха в Италии 11:43 791
- Полицейские разыскали жителя Семея, фотографировавшего женщин под юбкой 22.07.2023 1311
- Свадебный кортеж сбил подростка на скутере в Талдыкоргане 22.07.2023 839
- В одну из школ Актобе будут запускать детей по отпечатку рисунка вен на ладони 22.07.2023 769
- Замакима Шымкента арестовали на два месяца 22.07.2023 700
- Группа туристов застряла в домике лесника из-за селя в Алматинской области 22.07.2023 898
- Связала и увела в заброшенное здание: задержана подозреваемая в похищении ребёнка в Алматинской области 22.07.2023 1533
- ЧП в Алматинской области: грязевым потоком затоплены дворы и дорога 21.07.2023 768
- Ураган в Караганде снёс деревья и покрытие на детской площадке 21.07.2023 895
- 120 млн тенге заработала павлодарка на покровительстве от сплетников и демонов 21.07.2023 1163
- 18-летнюю жительницу Кокшетау обнаружили повешенной на территории школы 21.07.2023 1121
- McDonald's выплатит посетителю 800 тысяч долларов после ожога 21.07.2023 950
- Червей достали из носа двухлетней девочки в Караганде 20.07.2023 13855
- Преступные схемы в образовании: 102 уголовных дела расследуют в Казахстане 20.07.2023 903
- Проживающий в Алматы россиянин чипировал себе мозг дрелью 20.07.2023 2458
- "Дотанцевалась": блогершу оштрафовали за танец посреди дороги в Шымкенте 19.07.2023 1428
- Певец Торегали Тореали вышел на свободу 18.07.2023 1923
- Пил чай с пирожным: мажилисмен Бакытжан Базарбек объяснил, что делал в казино 16.07.2023 2308
- Пенсионерка избила чужого ребёнка на футбольном поле в Актау 16.07.2023 1958
- Известная эпичным похудением боксёрша оголила грудь после своей победы 16.07.2023 18555
- Казахстанский блогер захотел прожить месяц на минимальную зарплату, но не смог 16.07.2023 1839
- Подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Туркестане взяли под стражу на два месяца 16.07.2023 1681
- Работала в Голливуде, а затем стала дальнобойщиком — правдивая история казахстанки 16.07.2023 2538
- Начальника управления миграционной полиции Шымкента задержали по подозрению во взятке 15.07.2023 1875
- Студент из Шымкента предотвратил попытку кражи в итальянском метро 15.07.2023 6666
- Сотрудник акимата воровал у государства миллионы с помощью ЭЦП акима 15.07.2023 2249
- Семилетнюю девочку с особой жестокостью убили в Алматы 13.07.2023 7672
- Скрывавшегося от полиции казахстанца нашли в лагере беженцев в Германии 13.07.2023 1821
- Владельцы салонов боди-массажа просят защитить их от произвола полицейских в Казахстане 13.07.2023 2564
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 2046
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 2134
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 29135
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 4311
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 2039
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 7422
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 3366
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 2547
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 2939
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 3234
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 2335
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 2452
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 3255
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 6397
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 2715
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 2277
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 5543
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 5378
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 3707
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 3935
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 2529
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 4244
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 3741
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 2735
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 2620
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 2689
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 14167
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 3286
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 2681
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 3636
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 4554
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 3471
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 3828
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 3195
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 3733
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 4291
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 3828
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 3642
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 3125
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 4167
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 2635
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 5403
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 3956
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 181697
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 3213
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 5957
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 6357
-
- В Казахстане проведут ревизию всех детских госучреждений 15:49 375
- Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Египта 21.07.2023 812
- Токаева встретил наследный принц – премьер-министр Саудовской Аравии 19.07.2023 1151
- Расширение экономического взаимодействия обсудили Токаев и Рахмон в Кувейте 19.07.2023 997
- Токаев отметил важность укрепления связей с Кувейтом 19.07.2023 1177
- Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея 16.07.2023 1514
- Минздрав РК обновил состав аптечки для оказания первой помощи 16.07.2023 1604
- Токаев провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов 13.07.2023 1620
- Обнаружены недочёты в работе Минэнерго, KEGOC и "КазМунайГаза" - Токаеву доложили о причинах аварий на МАЭК 13.07.2023 1864
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 12.07.2023 2045
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 12.07.2023 1785
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 2075
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 2298
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 2324
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 2426
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 2391
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 2503
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 2614
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 2675
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 2267
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 2726
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 2808
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 2311
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 2595
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 2791
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 2576
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 2472
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 2671
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 2312
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 3044
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 2574
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 2634
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 3576
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 2877
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 2698
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 2770
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 2645
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 2539
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 2398
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 2705
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 3192
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 2835
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 2771
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 4870
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 2956
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 3778
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 4642
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 3173
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 3463
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 40269
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 2932
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 4198
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 3516
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 3322
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 4223
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 3664
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 3652
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 4148
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 4198
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 4493
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 5139
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 6180
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 4821
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 4344
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 4372
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 4149
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 5273
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 6226
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 5534
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 4624
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 4106
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 5048
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 4040
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 4383
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 4411
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 4902
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 4961
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 4322
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 5127
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 5147