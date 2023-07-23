Правила игры в футбол на Луне разработали британские учёные

Фото: 1001guru.ru

Потомки родоначальников футбола решили стать первыми и в разработке правил игры с мячом на Луне. Ученые британского Института инженерии и технологий уверены, что к 2035 году спутник Земли будет принимать футбольные матчи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 1001guru.ru.

Научные сотрудники IET разработали первый свод правил лунного футбола, которые содержат не только основные установки на игру, но и рекомендуемые параметры для одежды игроков и инвентаря.

На Луне, по мнению британских учёных, придётся использовать яркий чёрно-белый мяч, размером в полтора раза больше обычного. Он будет наполнен аэрогелем нового поколения с губчатой структурой, которая позволит снаряду отскакивать от лунной поверхности.

В качестве экипировки игроков рассматривается герметичный костюм со встроенными подушками для коленей и локтей. Он должен иметь систему охлаждения и обогрева, а также подкладку для впитывания пота. Шлемы со встроенными компьютерами должны обеспечивать возможность общения футболистов с тренерами и судьями.

Сами арбитры будут присутствовать на поле виртуально, в виде голограмм, а физически они будут находиться на ближайшей закрытой станции и следить за игрой с помощью видеокамер. Матч будет длиться четыре четверти по 10 минут, а каждый перерыв займёт 20-25 минут для обслуживания оборудования.

Одна из главных целей проекта не вполне спортивная – увлечь и вдохновить молодёжь на продолжение карьеры в области науки и инженерии. Ученые IET даже объявили конкурс, в рамках которого юным дарованиям в возрасте от 4 до 13 лет предложено придумать форму для первой внеземной команды – Moon Utd ("Луна Юнайтед").